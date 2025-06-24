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Производство цемента в России сократилось за пять месяцев на 8%

Производство цемента в России сократилось за пять месяцев на 8% - 24.06.2025, ПРАЙМ

Производство цемента в России сократилось за пять месяцев на 8%

Производство цемента в России сократилось в январе-мае 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 21,5 миллиона тонн, сообщили РИА... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T17:36+0300

2025-06-24T17:36+0300

2025-06-24T17:36+0300

экономика

промышленность

бизнес

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Производство цемента в России сократилось в январе-мае 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 21,5 миллиона тонн, сообщили РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент". Потребление цемента, по оценке объединения, сократилось за пять месяцев на 7% - до 22,1 миллиона тонн. "В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 году, а цементная отрасль будет соответствовать этим трендам", - отметили в "Союзцементе". По данным организации, в январе-мае импорт цемента в Россию вырос в годовой динамике почти на 3%, составив около 1,4 миллиона тонн. Экспорт увеличился на 9% - до 443 тысяч тонн.

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