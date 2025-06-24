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Спрос на монстриков Лабубу в июне подрос в семь раз

Спрос на монстриков Лабубу в июне подрос в семь раз - 24.06.2025, ПРАЙМ

Спрос на монстриков Лабубу в июне подрос в семь раз

Спрос россиян на монстриков Лабубу в июне подрос в семь раз по сравнению с маем, при этом средний чек на них снизился впятеро: по мнению аналитиков, это говорит | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T03:15+0300

2025-06-24T03:15+0300

2025-06-24T03:15+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Спрос россиян на монстриков Лабубу в июне подрос в семь раз по сравнению с маем, при этом средний чек на них снизился впятеро: по мнению аналитиков, это говорит о высокой степени распространения контрафакта, отмечается в исследовании сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру. "Плюшевые игрушки "Лабубу" (Labubu) - средний чек 1344 рубля, в 4,9 раз (или на 80%) ниже уровня мая (6575 рублей). При этом число покупок в июне - выше уровня мая в 7 раз (на 643%)", - подсчитали аналитики, сравнив данные с 1 по 20 мая и в аналогичные дни июня. Лабубу стал очередным ярким примером современного потребления как в России, так и по всему миру, отмечают авторы исследования. По их мнению, по аналогии с другими популярными игрушками, вскоре рынок перейдет черту насыщения и интерес к ним начнет спадать. "Хайп на игрушки при отсутствии равных по медийной популярности персонажей в моменте - резко взвинтил объем предложения товара во всех доступных каналах реализации. Покупатель, таким образом, получил большой объем доступного ассортимента, что привело как к подъему спроса, так и серьезному снижению среднего чека, в том числе вследствие неконтролируемого копирования товара", - отмечают авторы исследования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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