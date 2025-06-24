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СМИ: Украина и Европа планируют создать сеть спутников для сбора данных - 24.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Украина и Европа планируют создать сеть спутников для сбора данных
СМИ: Украина и Европа планируют создать сеть спутников для сбора данных - 24.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина и Европа планируют создать сеть спутников для сбора данных
Украинские и европейские фирмы планируют создать сеть спутников для сбора данных вдоль границы с РФ, сообщает издание Space News. | 24.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Украинские и европейские фирмы планируют создать сеть спутников для сбора данных вдоль границы с РФ, сообщает издание Space News. "Консорциум украинских, северо- и восточноевропейских компаний рассчитывает получить более 100 миллионов евро (115 миллионов долларов) на создание группировки из более чем 70 спутников, которые будут собирать разведданные вдоль границы России", - пишет издание. По этой информации, в группировку, которую назвали Intermarsat, войдут более 70 малых спутников на солнечно-синхронной орбите на высоте около 500 километров. Она будет охватывать ряд стран, от Финляндии и Эстонии на севере до Болгарии на юге. Отмечается, что сторонники проекта хотят получить финансирование от частных фирм к концу 2026 года и ввести спутники в строй до конца десятилетия. Глава проекта заявил изданию, что сбор финансирования начнется в ближайшие недели, при этом он отказался назвать компании, которые будут участвовать в реализации этих планов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, нато
УКРАИНА, НАТО
15:24 24.06.2025
 
СМИ: Украина и Европа планируют создать сеть спутников для сбора данных

Space News: Украина и ЕС создадут сеть спутников для сбора данных вдоль границы с Россией

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Украинские и европейские фирмы планируют создать сеть спутников для сбора данных вдоль границы с РФ, сообщает издание Space News.
"Консорциум украинских, северо- и восточноевропейских компаний рассчитывает получить более 100 миллионов евро (115 миллионов долларов) на создание группировки из более чем 70 спутников, которые будут собирать разведданные вдоль границы России", - пишет издание.
По этой информации, в группировку, которую назвали Intermarsat, войдут более 70 малых спутников на солнечно-синхронной орбите на высоте около 500 километров. Она будет охватывать ряд стран, от Финляндии и Эстонии на севере до Болгарии на юге.
Отмечается, что сторонники проекта хотят получить финансирование от частных фирм к концу 2026 года и ввести спутники в строй до конца десятилетия.
Глава проекта заявил изданию, что сбор финансирования начнется в ближайшие недели, при этом он отказался назвать компании, которые будут участвовать в реализации этих планов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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