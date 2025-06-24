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Владимиров рассказал о развитии туризма в Ставропольском крае - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Владимиров рассказал о развитии туризма в Ставропольском крае
Владимиров рассказал о развитии туризма в Ставропольском крае - 24.06.2025, ПРАЙМ
Владимиров рассказал о развитии туризма в Ставропольском крае
Агротуризм и промышленный туризм выходят на лидирующие позиции среди туристических направлений Ставропольского края, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T13:34+0300
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туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Агротуризм и промышленный туризм выходят на лидирующие позиции среди туристических направлений Ставропольского края, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владимир Владимиров. Он отметил, что в регионе хорошо развит лечебный туризм, но этого недостаточно, так как отдыхающие проходят процедуры в первой половине дня, а потом хотят чем-то заниматься. По словам губернатора, курортникам нужны впечатления: поездка в горы, посещение фестивалей, просмотр театральных шоу или просто погулять по красивому городу. "Обязательно нужен событийный туризм. Растёт интерес и к промышленному туризму - в прошлом году мы приняли 157 тысяч человек. Агротуризм тоже набирает силу: мы создаём агропредприятия вокруг наших городов-курортов, чтобы турист мог пообщаться с животными, покататься на лошади. То есть это направление дает возможность человека задействовать, чтобы он не скучал на курорте", – сказал Владимиров. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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туризм, бизнес, санкт-петербург
ПМЭФ-2025, Туризм, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13:34 24.06.2025
 
Владимиров рассказал о развитии туризма в Ставропольском крае

Владимиров: агротуризм и промышленный туризм лидируют среди направлений Ставрополья

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПятигорск
Пятигорск - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Агротуризм и промышленный туризм выходят на лидирующие позиции среди туристических направлений Ставропольского края, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владимир Владимиров.
Он отметил, что в регионе хорошо развит лечебный туризм, но этого недостаточно, так как отдыхающие проходят процедуры в первой половине дня, а потом хотят чем-то заниматься. По словам губернатора, курортникам нужны впечатления: поездка в горы, посещение фестивалей, просмотр театральных шоу или просто погулять по красивому городу.
"Обязательно нужен событийный туризм. Растёт интерес и к промышленному туризму - в прошлом году мы приняли 157 тысяч человек. Агротуризм тоже набирает силу: мы создаём агропредприятия вокруг наших городов-курортов, чтобы турист мог пообщаться с животными, покататься на лошади. То есть это направление дает возможность человека задействовать, чтобы он не скучал на курорте", – сказал Владимиров.
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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