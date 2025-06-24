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Производитель сыров "Сыробогатов" выйдет на рынок Китая

Производитель сыров "Сыробогатов" выйдет на рынок Китая - 24.06.2025, ПРАЙМ

Производитель сыров "Сыробогатов" выйдет на рынок Китая

Группа компаний "Сыробогатов", один из крупнейших производителей сыров в России, выходит на рынок Китая с поддержкой центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ,... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T09:12+0300

2025-06-24T09:12+0300

2025-06-24T09:12+0300

экономика

россия

промышленность

китай

агроэкспорт

минсельхоз

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Группа компаний "Сыробогатов", один из крупнейших производителей сыров в России, выходит на рынок Китая с поддержкой центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ, сообщили в центре. "В 2025 году ГК "Сыробогатов" принимает участие в деловой миссии в Китай, организованной "Агроэкспортом" и Минсельхозом России. Компания рассчитывает на поддержку в организации переговоров, а также на установление первичных связей с местными дистрибьютерами, сетями и потенциальными партнерами", - говорится в сообщении. Отмечается, что продукция компании представлена в 11 странах, и экспортная география продолжает активно расширяться. "Наша цель - изучить рынок в полях, оптимальные схемы логистики, провести встречи с потенциальными партнерами и изучить специфику работы в Китае. Мы уже зарегистрировали бренд, получили разрешение на экспорт деминерализованной сыворотки. По плавленым сырам - в процессе прохождения разрешительных процедур", - приводятся в сообщении слова директора по развитию ГК "Сыробогатов" Ильи Марьина. Группа компаний "Сыробогатов" - один из крупнейших производителей сыров в РФ. В состав холдинга входят две производственные площадки: завод плавленых и творожных сыров в Верхней Пышме и предприятие по выпуску твердых сыров, сливочного масла и сухой деминерализованной сыворотки в Орле.

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, китай, агроэкспорт, минсельхоз