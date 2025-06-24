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Производитель сыров "Сыробогатов" выйдет на рынок Китая - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Производитель сыров "Сыробогатов" выйдет на рынок Китая
Производитель сыров "Сыробогатов" выйдет на рынок Китая - 24.06.2025, ПРАЙМ
Производитель сыров "Сыробогатов" выйдет на рынок Китая
Группа компаний "Сыробогатов", один из крупнейших производителей сыров в России, выходит на рынок Китая с поддержкой центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:12+0300
2025-06-24T09:12+0300
экономика
россия
промышленность
китай
агроэкспорт
минсельхоз
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Группа компаний "Сыробогатов", один из крупнейших производителей сыров в России, выходит на рынок Китая с поддержкой центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ, сообщили в центре. "В 2025 году ГК "Сыробогатов" принимает участие в деловой миссии в Китай, организованной "Агроэкспортом" и Минсельхозом России. Компания рассчитывает на поддержку в организации переговоров, а также на установление первичных связей с местными дистрибьютерами, сетями и потенциальными партнерами", - говорится в сообщении. Отмечается, что продукция компании представлена в 11 странах, и экспортная география продолжает активно расширяться. "Наша цель - изучить рынок в полях, оптимальные схемы логистики, провести встречи с потенциальными партнерами и изучить специфику работы в Китае. Мы уже зарегистрировали бренд, получили разрешение на экспорт деминерализованной сыворотки. По плавленым сырам - в процессе прохождения разрешительных процедур", - приводятся в сообщении слова директора по развитию ГК "Сыробогатов" Ильи Марьина. Группа компаний "Сыробогатов" - один из крупнейших производителей сыров в РФ. В состав холдинга входят две производственные площадки: завод плавленых и творожных сыров в Верхней Пышме и предприятие по выпуску твердых сыров, сливочного масла и сухой деминерализованной сыворотки в Орле.
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россия, промышленность, китай, агроэкспорт, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, Агроэкспорт, Минсельхоз
09:12 24.06.2025
 
Производитель сыров "Сыробогатов" выйдет на рынок Китая

"Сыробогатов" выходит на рынок Китая с поддержкой центра "Агроэкспорт"

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСыр бри
Сыр бри - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Группа компаний "Сыробогатов", один из крупнейших производителей сыров в России, выходит на рынок Китая с поддержкой центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ, сообщили в центре.
"В 2025 году ГК "Сыробогатов" принимает участие в деловой миссии в Китай, организованной "Агроэкспортом" и Минсельхозом России. Компания рассчитывает на поддержку в организации переговоров, а также на установление первичных связей с местными дистрибьютерами, сетями и потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продукция компании представлена в 11 странах, и экспортная география продолжает активно расширяться.
"Наша цель - изучить рынок в полях, оптимальные схемы логистики, провести встречи с потенциальными партнерами и изучить специфику работы в Китае. Мы уже зарегистрировали бренд, получили разрешение на экспорт деминерализованной сыворотки. По плавленым сырам - в процессе прохождения разрешительных процедур", - приводятся в сообщении слова директора по развитию ГК "Сыробогатов" Ильи Марьина.
Группа компаний "Сыробогатов" - один из крупнейших производителей сыров в РФ. В состав холдинга входят две производственные площадки: завод плавленых и творожных сыров в Верхней Пышме и предприятие по выпуску твердых сыров, сливочного масла и сухой деминерализованной сыворотки в Орле.
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ЭкономикаРОССИЯПромышленностьКИТАЙАгроэкспортМинсельхоз
 
 
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