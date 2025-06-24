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Саммит НАТО в Гааге станет самым дорогостоящим в истории, пишут СМИ - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Саммит НАТО в Гааге станет самым дорогостоящим в истории, пишут СМИ
Саммит НАТО в Гааге станет самым дорогостоящим в истории, пишут СМИ - 24.06.2025, ПРАЙМ
Саммит НАТО в Гааге станет самым дорогостоящим в истории, пишут СМИ
Саммит НАТО в Гааге этого года станем самым коротким в плане личных переговоров его участников и самым дорогостоящим в истории, поскольку его центральное... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:46+0300
2025-06-24T16:47+0300
политика
мировая экономика
гаага
нидерланды
нато
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Саммит НАТО в Гааге этого года станем самым коротким в плане личных переговоров его участников и самым дорогостоящим в истории, поскольку его центральное событие, сессия лидеров стран НАТО, будет стоить более миллиона евро за одну минуту, пишет газета Times. Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия. "Это будет самый короткий саммит НАТО с точки зрения личных переговоров, а также самый дорогостоящий, поскольку западный альянс делает все возможное, чтобы избежать конфронтации с президентом Трампом", - пишет издание. В частности сообщается, что текущий саммит сосредоточен на одной сессии лидеров НАТО, которая должна продлиться два с половиной часа. Стоимость встречи составляет 183 миллионов евро, или более миллиона в минуту. Издание подсчитало, что встреча обойдется в чуть более 10 евро на каждого гражданина Нидерландов.
https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858856218.html
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мировая экономика, гаага, нидерланды, нато
Политика, Мировая экономика, Гаага, НИДЕРЛАНДЫ, НАТО
16:46 24.06.2025 (обновлено: 16:47 24.06.2025)
 
Саммит НАТО в Гааге станет самым дорогостоящим в истории, пишут СМИ

Times: одна минута сессии лидеров НАТО в Гааге будет стоить более миллиона евро

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Саммит НАТО в Гааге этого года станем самым коротким в плане личных переговоров его участников и самым дорогостоящим в истории, поскольку его центральное событие, сессия лидеров стран НАТО, будет стоить более миллиона евро за одну минуту, пишет газета Times.
Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.
"Это будет самый короткий саммит НАТО с точки зрения личных переговоров, а также самый дорогостоящий, поскольку западный альянс делает все возможное, чтобы избежать конфронтации с президентом Трампом", - пишет издание.
В частности сообщается, что текущий саммит сосредоточен на одной сессии лидеров НАТО, которая должна продлиться два с половиной часа. Стоимость встречи составляет 183 миллионов евро, или более миллиона в минуту. Издание подсчитало, что встреча обойдется в чуть более 10 евро на каждого гражданина Нидерландов.
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16:22
 
ПолитикаМировая экономикаГаагаНИДЕРЛАНДЫНАТО
 
 
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