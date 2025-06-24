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Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп - 24.06.2025, ПРАЙМ
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп
Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, просит не нарушать его. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:21+0300
2025-06-24T08:21+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, просит не нарушать его. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп."Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" - сообщил американский лидер в соцсети Truth Social. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
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общество , иран, израиль, сша, дональд трамп, new york times, мид
Политика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп, New York Times, МИД
08:21 24.06.2025
 
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп

Трамп: прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, просит не нарушать его. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" - сообщил американский лидер в соцсети Truth Social.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
08:09
 
ПолитикаОбществоИРАНИЗРАИЛЬСШАДональд ТрампNew York TimesМИД
 
 
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