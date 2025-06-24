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Экс-премьер Италии обвинил Трампа в исторической ошибке

Экс-премьер Италии обвинил Трампа в исторической ошибке - 24.06.2025, ПРАЙМ

Экс-премьер Италии обвинил Трампа в исторической ошибке

Президент США Дональд Трамп совершил историческую ошибку, нанеся удары по ядерным объектам в Иране, считает бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T09:51+0300

2025-06-24T09:51+0300

2025-06-24T09:51+0300

политика

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РИМ, 24 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп совершил историческую ошибку, нанеся удары по ядерным объектам в Иране, считает бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте. "Трамп совершил историческую ошибку, его собственные избиратели смогут потребовать от него ответа уже на промежуточных выборах", - заявил он в интервью газете Repubblica. Италия, подчеркнул Конте, никоим образом не может участвовать в эскалации конфликта, даже не напрямую. "Ни один здравомыслящий человек не может встать на сторону теократии аятолл. Но если мы узаконим применение односторонней силы, попирая международное право, мы также узаконим тот факт, что худшие автократии могут вооружиться атомными бомбами", - сказал политик. По этой логике, подчеркнул Конте, если не осудить нападение США и Израиля на Иран, станет трудно продолжать осуждать действия России на Украине. Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в понедельник дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по его ядерной инфраструктуре, добавив, что большинство ракет были успешно перехвачены. Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру. Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.

https://1prime.ru/20250624/tramp-858829233.html

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общество , иран, сша, катар, дональд трамп