https://1prime.ru/20250624/tramp-858848348.html

Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран

Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран - 24.06.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:01+0300

2025-06-24T14:01+0300

2025-06-24T14:23+0300

политика

иран

сша

израиль

дональд трамп

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. "Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Американский лидер также отметил, что после объявления перемирия с Ираном и признал, что ему придётся "успокоить" Тель-Авив.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

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сша

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иран, сша, израиль, дональд трамп