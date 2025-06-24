https://1prime.ru/20250624/tramp-858848348.html
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран - 24.06.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран
Президент США Дональд Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:01+0300
2025-06-24T14:01+0300
2025-06-24T14:23+0300
политика
иран
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ca6e91f2a7436741fc4402b0585934b8.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. "Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Американский лидер также отметил, что после объявления перемирия с Ираном и признал, что ему придётся "успокоить" Тель-Авив.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
https://1prime.ru/20250624/reuters-858847978.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_59f8f4240dd6e2597cff6841b265977c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, израиль, дональд трамп
Политика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и вернуть своих пилотов
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и "сейчас же" вернуть своих пилотов.
"Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер также отметил, что после объявления перемирия с Ираном и признал, что ему придётся "успокоить" Тель-Авив.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп заявил, что Иран и Израиль нарушили перемирие