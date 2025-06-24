Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран - 24.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250624/tramp-858848348.html
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран - 24.06.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран
Президент США Дональд Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:01+0300
2025-06-24T14:23+0300
политика
иран
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ca6e91f2a7436741fc4402b0585934b8.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. "Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Американский лидер также отметил, что после объявления перемирия с Ираном и признал, что ему придётся "успокоить" Тель-Авив.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
https://1prime.ru/20250624/reuters-858847978.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_59f8f4240dd6e2597cff6841b265977c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, израиль, дональд трамп
Политика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
14:01 24.06.2025 (обновлено: 14:23 24.06.2025)
 
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран

Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и вернуть своих пилотов

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© AFP / Saul Loeb
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран и "сейчас же" вернуть своих пилотов.
"Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер также отметил, что после объявления перемирия с Ираном и признал, что ему придётся "успокоить" Тель-Авив.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Трамп заявил, что Иран и Израиль нарушили перемирие
13:54
 
ПолитикаИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала