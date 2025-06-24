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Трамп допустил, что Израиль и Иран нарушили перемирие неумышленно
Трамп допустил, что Израиль и Иран нарушили перемирие неумышленно - 24.06.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил, что Израиль и Иран нарушили перемирие неумышленно
Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушение режима прекращения огня между Израилем и Ираном, о котором он объявил ранее, могло произойти неумышленно. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:19+0300
2025-06-24T14:19+0300
2025-06-24T14:19+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушение режима прекращения огня между Израилем и Ираном, о котором он объявил ранее, могло произойти неумышленно. "Я думаю, что обе стороны нарушили его. Не уверен, что они сделали это намеренно. Они просто не смогли сдержать людей", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
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Политика, Общество , МОСКВА, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
Трамп допустил, что Израиль и Иран нарушили перемирие неумышленно
Трамп: нарушение перемирия между Израилем и Ираном могло произойти неумышленно