https://1prime.ru/20250624/tramp-858848835.html

Трамп допустил, что Израиль и Иран нарушили перемирие неумышленно

Трамп допустил, что Израиль и Иран нарушили перемирие неумышленно - 24.06.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил, что Израиль и Иран нарушили перемирие неумышленно

Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушение режима прекращения огня между Израилем и Ираном, о котором он объявил ранее, могло произойти неумышленно. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:19+0300

2025-06-24T14:19+0300

2025-06-24T14:19+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушение режима прекращения огня между Израилем и Ираном, о котором он объявил ранее, могло произойти неумышленно. "Я думаю, что обе стороны нарушили его. Не уверен, что они сделали это намеренно. Они просто не смогли сдержать людей", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

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общество , москва, сша, израиль, дональд трамп