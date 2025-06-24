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Эксперт оценила цель Трампа в конфликте на Ближнем Востоке - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценила цель Трампа в конфликте на Ближнем Востоке
Эксперт оценила цель Трампа в конфликте на Ближнем Востоке - 24.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила цель Трампа в конфликте на Ближнем Востоке
Основная цель действий президента США Дональда Трампа в ходе конфликта на Ближнем Востоке - заработать репутацию миротворца, а не сыграть на волатильности... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:42+0300
2025-06-24T14:42+0300
политика
иран
сша
израиль
дональд трамп
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Основная цель действий президента США Дональда Трампа в ходе конфликта на Ближнем Востоке - заработать репутацию миротворца, а не сыграть на волатильности рынков, заявила РИА Новости доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Трамп во вторник перед открытием торгов на фондовых рынках дал позитивную новость для американского рынка о прекращение огня между Ираном и Израилем. В результате этого с открытием торгов акции американских компаний стали расти. А днем ранее американский президент призвал не допускать роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном. "Я бы сказала, что в этом случае все же основная цель Дональда Трампа была стать "миротворцем" и оправдать свое вмешательство в военный конфликт, а не сыграть на волатильности рынков", - считает Бондаренко. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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иран, сша, израиль, дональд трамп
Политика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
14:42 24.06.2025
 
Эксперт оценила цель Трампа в конфликте на Ближнем Востоке

Эксперт Бондаренко: Трампу важнее его образ "миротворца", чем шанс заработать

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Основная цель действий президента США Дональда Трампа в ходе конфликта на Ближнем Востоке - заработать репутацию миротворца, а не сыграть на волатильности рынков, заявила РИА Новости доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Трамп во вторник перед открытием торгов на фондовых рынках дал позитивную новость для американского рынка о прекращение огня между Ираном и Израилем. В результате этого с открытием торгов акции американских компаний стали расти. А днем ранее американский президент призвал не допускать роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.
"Я бы сказала, что в этом случае все же основная цель Дональда Трампа была стать "миротворцем" и оправдать свое вмешательство в военный конфликт, а не сыграть на волатильности рынков", - считает Бондаренко.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран
14:01
 
ПолитикаИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
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