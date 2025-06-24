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Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине

Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине - 24.06.2025, ПРАЙМ

Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на возможность заключения сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T16:29+0300

2025-06-24T16:29+0300

2025-06-24T16:29+0300

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ВАШИНГТОН, 24 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на возможность заключения сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. "Владимир (Путин - ред.) позвонил и предложил помощь с Ираном. Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что мы сможем заключить сделку с Россией", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта, комментируя недавний разговор с российским лидером. Он выразил уверенность в том, что вооруженный конфликт на Украине "никогда не разразился бы", если бы он занимал пост хозяина Белого дома на момент его начала. Президент США Дональд Трамп 15 июня сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил ему накануне утром, чтобы поздравить с днём рождения и обсудить ситуацию вокруг Ирана. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре двух лидеров, который длился 50 минут, обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Ирана и украинского урегулирования.

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россия, мировая экономика, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин