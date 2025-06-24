https://1prime.ru/20250624/tramp-858856694.html
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине - 24.06.2025, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на возможность заключения сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:29+0300
2025-06-24T16:29+0300
2025-06-24T16:29+0300
политика
россия
мировая экономика
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на возможность заключения сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. "Владимир (Путин - ред.) позвонил и предложил помощь с Ираном. Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что мы сможем заключить сделку с Россией", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта, комментируя недавний разговор с российским лидером. Он выразил уверенность в том, что вооруженный конфликт на Украине "никогда не разразился бы", если бы он занимал пост хозяина Белого дома на момент его начала. Президент США Дональд Трамп 15 июня сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил ему накануне утром, чтобы поздравить с днём рождения и обсудить ситуацию вокруг Ирана. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре двух лидеров, который длился 50 минут, обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Ирана и украинского урегулирования.
https://1prime.ru/20250624/lavrov-858846386.html
иран
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине
Трамп рассчитывает на возможность заключения сделки с Россией по Украине
ВАШИНГТОН, 24 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на возможность заключения сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта.
"Владимир (Путин - ред.) позвонил и предложил помощь с Ираном. Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что мы сможем заключить сделку с Россией", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта, комментируя недавний разговор с российским лидером.
Он выразил уверенность в том, что вооруженный конфликт на Украине "никогда не разразился бы", если бы он занимал пост хозяина Белого дома на момент его начала.
Президент США Дональд Трамп 15 июня сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил ему накануне утром, чтобы поздравить с днём рождения и обсудить ситуацию вокруг Ирана. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре двух лидеров, который длился 50 минут, обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Ирана и украинского урегулирования.
Лавров рассказал, от чего зависят действия России на Украине