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ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей - 24.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 25 июня по 1 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:16+0300
2025-06-24T11:16+0300
2025-06-24T11:16+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 25 июня по 1 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 18 по 24 июня, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора также на 55 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 29 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 37 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,043 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,09 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Банк России
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей
ЦБ ожидает, что правительство с 25 июня по 1 июля предоставит ликвидность на 55 млрд руб
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 25 июня по 1 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 18 по 24 июня, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора также на 55 миллиардов рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 29 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 37 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,043 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,09 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.