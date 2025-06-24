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Nordgold планирует вести геологоразведку на месторождении цинка в Якутии - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Nordgold планирует вести геологоразведку на месторождении цинка в Якутии
Nordgold планирует вести геологоразведку на месторождении цинка в Якутии - 24.06.2025, ПРАЙМ
Nordgold планирует вести геологоразведку на месторождении цинка в Якутии
Nordgold планирует вести геологоразведку на месторождении Сардана с запасами цинка и свинца в Якутии в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости представитель... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T13:29+0300
2025-06-24T13:29+0300
россия
якутия
nordgold
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Nordgold планирует вести геологоразведку на месторождении Сардана с запасами цинка и свинца в Якутии в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости представитель золотодобывающей компании. "В 2025–2026 годах на месторождении Сардана будет осуществляться экологический мониторинг и геологоразведка для последующей постановки запасов на госбаланс. Проводимые работы направлены на изучение геологического строения руд месторождения, минерального состава, технологических свойств извлекаемых полезных компонентов, горно-геологических, горнотехнических условий месторождения с детальностью, необходимой для составления ТЭО постоянных разведочных кондиций", - сказал представитель Nordgold. Экономика проекта, включая возможные рынки сбыта, может быть оценена только на основе этих данных, отметили в компании. Осенью прошлого года газета "Ведомости" написала, что компания вложит более 30 миллиардов рублей в добычу цинка на месторождении Сардана в Якутии до 2030 года. Nordgold - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.
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россия, якутия, nordgold
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Nordgold
13:29 24.06.2025
 
Nordgold планирует вести геологоразведку на месторождении цинка в Якутии

Nordgold планирует вести геологоразведку на месторождении Сардана в Якутии

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРазливочная машина для производства цинка в плавильном цехе
Разливочная машина для производства цинка в плавильном цехе - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Nordgold планирует вести геологоразведку на месторождении Сардана с запасами цинка и свинца в Якутии в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости представитель золотодобывающей компании.
"В 2025–2026 годах на месторождении Сардана будет осуществляться экологический мониторинг и геологоразведка для последующей постановки запасов на госбаланс. Проводимые работы направлены на изучение геологического строения руд месторождения, минерального состава, технологических свойств извлекаемых полезных компонентов, горно-геологических, горнотехнических условий месторождения с детальностью, необходимой для составления ТЭО постоянных разведочных кондиций", - сказал представитель Nordgold.
Экономика проекта, включая возможные рынки сбыта, может быть оценена только на основе этих данных, отметили в компании.
Осенью прошлого года газета "Ведомости" написала, что компания вложит более 30 миллиардов рублей в добычу цинка на месторождении Сардана в Якутии до 2030 года.
Nordgold - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.
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