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Турция вновь стала лидером по числу туристов

Турция вновь стала лидером по числу туристов - 24.06.2025, ПРАЙМ

Турция вновь стала лидером по числу туристов

Россияне вновь вырвались на первое место среди посетивших в мае Турцию иностранцев, всего с начала года страну посетили более 1,7 миллиона россиян, следует из... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T06:31+0300

2025-06-24T06:31+0300

2025-06-24T06:31+0300

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СТАМБУЛ, 24 июн - ПРАЙМ. Россияне вновь вырвались на первое место среди посетивших в мае Турцию иностранцев, всего с начала года страну посетили более 1,7 миллиона россиян, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма, с которой ознакомилось РИА Новости. Турцию за первый квартал 2025 года посетили чуть более 600 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее. Из данных министерства следует, что Турцию в мае посетили более 745 тысяч граждан РФ, что в совокупности больше, чем за весь первый квартал 2025 года. Майские показатели в этом году превышают на 6 тысяч туристов данные за май 2024 года и почти на 105 тысяч - данные 2023 года. В общей сложности с начала года в Турцию прибыли более 1,722 миллиона россиян, что на 5,2% меньше показателей 2024 года, следует из подсчетов РИА Новости. Россияне остаются в первой пятерке по числу путешественников, посещающих Турцию, но по итогам первых пяти месяцев уступают гражданам ФРГ - Турция приняла более 1,74 миллиона граждан европейской страны. В целом, по данным ведомства, из стран СНГ, к которым минтуризма причисляет и Украину, в Турцию за пять месяцев прибыли почти на 5% меньше туристов. Наибольшее снижение интереса зафиксировано со стороны граждан Таджикистана - менее 8 тысяч посетителей вместо 20,5 тысяч за тот же период годом ранее, что может быть связано с отменой безвизового режима между странами. РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян. Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Если учитывать только прибывших в страну иностранных туристов, то показатели этого года на почти 1% хуже того же периода 2024 года - Турцию посетили более 15,6 миллиона иностранцев.

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туризм, бизнес, турция, фрг, германия, снг