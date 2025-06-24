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Турция не получала запрос на третий раунд переговоров по "раздражителям" - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Турция не получала запрос на третий раунд переговоров по "раздражителям"
Турция не получала запрос на третий раунд переговоров по "раздражителям" - 24.06.2025, ПРАЙМ
Турция не получала запрос на третий раунд переговоров по "раздражителям"
Турецкая сторона пока не получала запрос на проведение третьего раунда переговоров РФ и США по "раздражителям", не обладает информацией о сроках и месте,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:17+0300
2025-06-24T09:17+0300
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АНКАРА, 24 июн - ПРАЙМ. Турецкая сторона пока не получала запрос на проведение третьего раунда переговоров РФ и США по "раздражителям", не обладает информацией о сроках и месте, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Третий раунд двусторонних консультаций по "раздражителям" в отношениях между Россией и США должен состояться в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал журналистам, что место и сроки новых переговоров России и США по нормализации отношений и устранению "раздражителей" пока не определены. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время. "Для того, чтобы была такая вероятность, сначала необходим такой запрос от сторон. Пока такого запроса нет", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, вероятно ли проведение очередного раунда переговоров снова в Стамбуле. Источник также отметил, что не обладает информацией о сроках и месте нового раунда переговоров между делегациями РФ и США. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
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россия, сша, стамбул
Политика, РОССИЯ, США, Стамбул
09:17 24.06.2025
 
Турция не получала запрос на третий раунд переговоров по "раздражителям"

Источник: Турция не получала запрос на проведение нового раунда переговоров с США

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 24 июн - ПРАЙМ. Турецкая сторона пока не получала запрос на проведение третьего раунда переговоров РФ и США по "раздражителям", не обладает информацией о сроках и месте, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Третий раунд двусторонних консультаций по "раздражителям" в отношениях между Россией и США должен состояться в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал журналистам, что место и сроки новых переговоров России и США по нормализации отношений и устранению "раздражителей" пока не определены. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, вернуть их в конструктивное русло "за одну ночь" не удастся, на это требуется время.
"Для того, чтобы была такая вероятность, сначала необходим такой запрос от сторон. Пока такого запроса нет", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, вероятно ли проведение очередного раунда переговоров снова в Стамбуле.
Источник также отметил, что не обладает информацией о сроках и месте нового раунда переговоров между делегациями РФ и США.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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