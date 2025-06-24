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В поезде "Святой Пантелеймон" побывали 28 тысяч человек

В поезде "Святой Пантелеймон" побывали 28 тысяч человек - 24.06.2025, ПРАЙМ

В поезде "Святой Пантелеймон" побывали 28 тысяч человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Около 28 тысяч человек из отдаленных уголков регионов Дальнего Востока прошли осмотр врачами поезда-поликлиники "Святой... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T01:32+0300

2025-06-24T01:32+0300

2025-06-24T01:32+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Около 28 тысяч человек из отдаленных уголков регионов Дальнего Востока прошли осмотр врачами поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон" с начала его работы в августе 2024 года, сообщила РИА Новости на ПМЭФ-2025 директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова. Она сравнила передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) "Святой Пантелеймон", который по поручению президента РФ курсирует по регионам Дальнего Востока, с поликлиникой, отметив, что иногда за день там проходят осмотр больше 150 человек, хотя принять такое количество пациентов крайне сложно, поскольку большинство из них проходят все представленные в поезде услуги. "Около 28 тысяч человек, под 50 тысяч уже точно консультаций было, исследований больше 80 тысяч, то есть в среднем где-то по три-четыре услуги на человека у нас приходится. Кто-то получает одну услугу, кто-то больше. И самые востребованные - это УЗИ, терапевт, кардиолог и окулист. Это самые востребованные направления, которые в поезде заняты по полной программе", - сказала Жидкова. Она уточнила, что такой поезд, в котором можно оказывать медицинскую помощь, единственный в мире. По ее информации, там можно получить как терапевтическую и диагностическую, так и хирургическую помощь. "Там нет общего наркоза, поэтому полноценных операций нет, но мини-, под местной анестезией, конечно, мы проводим, это удаление небольших новообразований, потом мы отправляем это на патоморфологию. Это различные образования на коже… Единственное, что мы делаем сразу как раз во время диагностики - гастроколоноскопии - это удаление полипов", - пояснила гендиректор "РЖД-Медицины". Она добавила, что в состав включен вагон для проведения телемедицинских консультаций, который используется также как переговорная и кабинет для проведения консилиума. "Предусмотрены очень современные вагоны для проживания медиков, превосходящие по качеству условий предыдущие варианты. Наши сотрудники подолгу находятся в поезде, около двух недель в среднем, кто-то дольше. Поэтому такие очень современные СВ, люксы, я бы даже сказала, потому что предусмотрены очень широкие кровати, со шкафчиками, дизайн приятный", - рассказала Жидкова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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бизнес, здоровье, дальний восток, рф, санкт-петербург, ржд