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"Со времен Гитлера". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев на Западе - 24.06.2025, ПРАЙМ
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"Со времен Гитлера". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев на Западе
"Со времен Гитлера". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев на Западе - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Со времен Гитлера". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев на Западе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен либо некомпетентный, либо крайне жестокий лидер, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T17:28+0300
2025-06-24T17:28+0300
политика
украина
запад
урсула фон дер ляйен
ес
ек
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен либо некомпетентный, либо крайне жестокий лидер, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой европейский лидер со времен Адольфа Гитлера", — написал он в соцсети Х, комментируя ее слова о "принятии" Украины в Евросоюз.Ранее глава Еврокомиссии написала в соцсети, что Европа интегрирует свою оборонную промышленность так, словно Украина уже является членом ЕС.
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украина
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украина, запад, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
17:28 24.06.2025
 
"Со времен Гитлера". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев на Западе

Малинен раскритиковал фон дер Ляйен за слова о "принятии" Украины в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен либо некомпетентный, либо крайне жестокий лидер, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой европейский лидер со времен Адольфа Гитлера", — написал он в соцсети Х, комментируя ее слова о "принятии" Украины в Евросоюз.
Ранее глава Еврокомиссии написала в соцсети, что Европа интегрирует свою оборонную промышленность так, словно Украина уже является членом ЕС.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
В Венгрии пообещали не допустить украинскую сельхозпродукцию на рынки ЕС
Вчера, 15:22
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
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