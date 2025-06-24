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"Со времен Гитлера". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев на Западе
"Со времен Гитлера". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев на Западе - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Со времен Гитлера". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев на Западе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен либо некомпетентный, либо крайне жестокий лидер, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T17:28+0300
2025-06-24T17:28+0300
2025-06-24T17:28+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен либо некомпетентный, либо крайне жестокий лидер, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой европейский лидер со времен Адольфа Гитлера", — написал он в соцсети Х, комментируя ее слова о "принятии" Украины в Евросоюз.Ранее глава Еврокомиссии написала в соцсети, что Европа интегрирует свою оборонную промышленность так, словно Украина уже является членом ЕС.
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"Со времен Гитлера". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев на Западе
Малинен раскритиковал фон дер Ляйен за слова о "принятии" Украины в ЕС