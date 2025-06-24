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В Совбезе обратили внимание на активность Запада на азиатском направлении - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В Совбезе обратили внимание на активность Запада на азиатском направлении
В Совбезе обратили внимание на активность Запада на азиатском направлении - 24.06.2025, ПРАЙМ
В Совбезе обратили внимание на активность Запада на азиатском направлении
Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском направлении, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T13:16+0300
2025-06-24T13:17+0300
политика
россия
запад
пекин
шос
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ПЕКИН, 24 июн – ПРАЙМ. Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском направлении, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском и азиатско-тихоокеанском направлении", - заявил Венедиктов, выступая на встрече секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС. Он подчеркнул, что "США с ближайшими союзниками планомерно выстраивают закрытые военно-политические альянсы, европейцы все шире подключаются к позиционированию НАТО в регионе, в том числе в Центральной и Южной Азии, цели при этом не скрываются — это противодействие России, Китаю и Ирану".
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россия, запад, пекин, шос, нато
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Пекин, ШОС, НАТО
13:16 24.06.2025 (обновлено: 13:17 24.06.2025)
 
В Совбезе обратили внимание на активность Запада на азиатском направлении

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: агрессивная активность Запада в Азии требует внимания

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк% Пусковые установки ЗРК С-400
% Пусковые установки ЗРК С-400 - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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ПЕКИН, 24 июн – ПРАЙМ. Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском направлении, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском и азиатско-тихоокеанском направлении", - заявил Венедиктов, выступая на встрече секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС.
Он подчеркнул, что "США с ближайшими союзниками планомерно выстраивают закрытые военно-политические альянсы, европейцы все шире подключаются к позиционированию НАТО в регионе, в том числе в Центральной и Южной Азии, цели при этом не скрываются — это противодействие России, Китаю и Ирану".
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