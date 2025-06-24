https://1prime.ru/20250624/venediktov-858846080.html

В Совбезе обратили внимание на активность Запада на азиатском направлении

В Совбезе обратили внимание на активность Запада на азиатском направлении - 24.06.2025, ПРАЙМ

В Совбезе обратили внимание на активность Запада на азиатском направлении

Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском направлении, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T13:16+0300

2025-06-24T13:16+0300

2025-06-24T13:17+0300

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ПЕКИН, 24 июн – ПРАЙМ. Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском направлении, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском и азиатско-тихоокеанском направлении", - заявил Венедиктов, выступая на встрече секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС. Он подчеркнул, что "США с ближайшими союзниками планомерно выстраивают закрытые военно-политические альянсы, европейцы все шире подключаются к позиционированию НАТО в регионе, в том числе в Центральной и Южной Азии, цели при этом не скрываются — это противодействие России, Китаю и Ирану".

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