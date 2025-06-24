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В РФПИ заявили, что Венгрия и Словакия борются за конкурентоспособность ЕС - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/vengrija-858823408.html
В РФПИ заявили, что Венгрия и Словакия борются за конкурентоспособность ЕС
В РФПИ заявили, что Венгрия и Словакия борются за конкурентоспособность ЕС - 24.06.2025, ПРАЙМ
В РФПИ заявили, что Венгрия и Словакия борются за конкурентоспособность ЕС
Блокировка Венгрией и Словакией 18-го пакета антироссийских санкций ЕС демонстрирует, что эти две страны, в отличие от Брюсселя, борются за... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T01:02+0300
2025-06-24T01:02+0300
экономика
россия
мировая экономика
венгрия
словакия
брюссель
кирилл дмитриев
петер сийярто
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Блокировка Венгрией и Словакией 18-го пакета антироссийских санкций ЕС демонстрирует, что эти две страны, в отличие от Брюсселя, борются за конкурентоспособность ЕС в мире, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. "Венгрия и Словакия делают то, чего не делает Брюссель: борются за то, чтобы ЕС оставался конкурентоспособным в глобальном масштабе", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, мировая экономика, венгрия, словакия, брюссель, кирилл дмитриев, петер сийярто, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Брюссель, Кирилл Дмитриев, Петер Сийярто, ЕС
01:02 24.06.2025
 
В РФПИ заявили, что Венгрия и Словакия борются за конкурентоспособность ЕС

Глава РФПИ Дмитриев: Венгрия и Словакия борются за конкурентоспособность ЕС в мире

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Блокировка Венгрией и Словакией 18-го пакета антироссийских санкций ЕС демонстрирует, что эти две страны, в отличие от Брюсселя, борются за конкурентоспособность ЕС в мире, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
"Венгрия и Словакия делают то, чего не делает Брюссель: борются за то, чтобы ЕС оставался конкурентоспособным в глобальном масштабе", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаВЕНГРИЯСЛОВАКИЯБрюссельКирилл ДмитриевПетер СийяртоЕС
 
 
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