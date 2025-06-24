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Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию ВЭС - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию ВЭС
Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию ВЭС - 24.06.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию ВЭС
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T22:46+0300
2025-06-24T22:46+0300
политика
россия
минск
москва
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщил Кремль. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета", — говорится в сообщении на сайте Кремля.Также главы государств затронули международную и региональную проблематику, условились продолжить дружеский обмен мнениями в Минске.
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россия, минск, москва, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, МИНСК, МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
22:46 24.06.2025
 
Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию ВЭС

Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию евразийского экономического совета

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщил Кремль.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также главы государств затронули международную и региональную проблематику, условились продолжить дружеский обмен мнениями в Минске.
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ПолитикаРОССИЯМИНСКМОСКВАБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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