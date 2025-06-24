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Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию ВЭС

Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию ВЭС - 24.06.2025, ПРАЙМ

Путин обсудил с Лукашенко подготовку к заседанию ВЭС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T22:46+0300

2025-06-24T22:46+0300

2025-06-24T22:46+0300

политика

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белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщил Кремль. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета", — говорится в сообщении на сайте Кремля.Также главы государств затронули международную и региональную проблематику, условились продолжить дружеский обмен мнениями в Минске.

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минск

москва

белоруссия

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