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На Дальнем Востоке прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств - 24.06.2025, ПРАЙМ
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На Дальнем Востоке прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств
На Дальнем Востоке прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств - 24.06.2025, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Помощь в медпоезде "Святой Пантелеймон" получают жители отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока, где порой... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T02:33+0300
2025-06-24T02:33+0300
бизнес
дальний восток
рф
санкт-петербург
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Помощь в медпоезде "Святой Пантелеймон" получают жители отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока, где порой отсутствует даже лекарственное обеспечение, поэтому прорабатывается возможность выдачи льготных лекарств аптекой этого поезда-поликлиники, сообщила РИА Новости на ПМЭФ-2025 директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова. Жидкова рассказала, что аптека передвижного клинико-диагностического центра (ПКДЦ) "Святой Пантелеймон" - первая аптека в РФ, которая зарегистрирована в подобном медицинском комплексе. По ее словам, около года ушло на то, чтобы пройти все инстанции и получить разрешение на продажу медицинских изделий. "Мы сегодня еще прорабатываем вопрос выдачи льготных лекарств на станциях в рамках работы этой аптеки, потому что некоторые населенные пункты совсем небольшие, и там практически нет никакой медицинской помощи даже с точки выдачи лекарственных средств, и, конечно, мы тоже - такое подспорье", - сказала Жидкова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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бизнес, дальний восток, рф, санкт-петербург, ржд
Бизнес, Дальний Восток, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
02:33 24.06.2025
 
На Дальнем Востоке прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств

Глава "РЖД-Медицина" Жидкова: на Дальнем Востоке могут выдать льготные лекарства

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Помощь в медпоезде "Святой Пантелеймон" получают жители отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока, где порой отсутствует даже лекарственное обеспечение, поэтому прорабатывается возможность выдачи льготных лекарств аптекой этого поезда-поликлиники, сообщила РИА Новости на ПМЭФ-2025 директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова.
Жидкова рассказала, что аптека передвижного клинико-диагностического центра (ПКДЦ) "Святой Пантелеймон" - первая аптека в РФ, которая зарегистрирована в подобном медицинском комплексе. По ее словам, около года ушло на то, чтобы пройти все инстанции и получить разрешение на продажу медицинских изделий.
"Мы сегодня еще прорабатываем вопрос выдачи льготных лекарств на станциях в рамках работы этой аптеки, потому что некоторые населенные пункты совсем небольшие, и там практически нет никакой медицинской помощи даже с точки выдачи лекарственных средств, и, конечно, мы тоже - такое подспорье", - сказала Жидкова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
 
БизнесДальний ВостокРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖД
 
 
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