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ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории, заявила Сорока
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории, заявила Сорока - 24.06.2025, ПРАЙМ
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории, заявила Сорока
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T01:32+0300
2025-06-24T01:32+0300
2025-06-24T01:32+0300
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ЛУГАНСК, 24 июн - ПРАЙМ. ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"Мы получали известия о нахождении устройств со взрывчаткой в детских игрушках мягких. Дом культуры был заминирован, в библиотеках оставляют, в книгах, например (при отступлении - ред.), вот сейчас мы опубликовали статью буквально в Telegram-канале про то, что под грибы камуфлируют (мины - ред.). И вот продолжаются нарушения конвенции о применении противопехотных мин", - прокомментировала Сорока.
Она уточнила, что от таких действий ВСУ страдают мирные жители, в том числе и дети.
"К сожалению, до сих пор у нас есть погибшие, раненые, дети, которые страдают от последствий боевых действий, находят взрывоопасные предметы на земле. Всё это у нас продолжает быть очень актуальным, к сожалению", - подчеркнула Сорока.
Ранее беженцы рассказали РИА Новости, что ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске ДНР, пока город не был освобожден российскими войсками.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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Общество , Экономика, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории, заявила Сорока
Омбудсмен ЛНР Сорока: ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории минами
ЛУГАНСК, 24 июн - ПРАЙМ. ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"Мы получали известия о нахождении устройств со взрывчаткой в детских игрушках мягких. Дом культуры был заминирован, в библиотеках оставляют, в книгах, например (при отступлении - ред.), вот сейчас мы опубликовали статью буквально в Telegram-канале про то, что под грибы камуфлируют (мины - ред.). И вот продолжаются нарушения конвенции о применении противопехотных мин", - прокомментировала Сорока.
Она уточнила, что от таких действий ВСУ страдают мирные жители, в том числе и дети.
"К сожалению, до сих пор у нас есть погибшие, раненые, дети, которые страдают от последствий боевых действий, находят взрывоопасные предметы на земле. Всё это у нас продолжает быть очень актуальным, к сожалению", - подчеркнула Сорока.
Ранее беженцы рассказали РИА Новости, что ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске ДНР, пока город не был освобожден российскими войсками.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.