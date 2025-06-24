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Вучич сообщил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов

Вучич сообщил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов - 24.06.2025, ПРАЙМ

Вучич сообщил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возникших угрозах протестов на предприятиях оборонной промышленности, связанных с приостановкой экспорта сербских... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T16:21+0300

2025-06-24T16:21+0300

2025-06-24T17:10+0300

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БЕЛГРАД, 24 июн – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возникших угрозах протестов на предприятиях оборонной промышленности, связанных с приостановкой экспорта сербских боеприпасов. Он также отметил резкое усиление внешнего и внутреннего давления на себя лично из-за прекращения поставок за рубеж."Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри… одни докладывают американцам и англичанам, другие – русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна – сербская", - посетовал Вучич журналистам во вторник.Служба внешней разведки (СВР) ранее заявила, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Вучич пояснил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, а Министерство обороны Сербии подтвердило, что экспорт возможен только по решению совета национальной безопасности."И началось давление, чтобы мы отправили одну, две, три… 50 партий (оборонной продукции – ред.), потому что они законтрактованы. Но я сказал "нельзя" и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспортировать нужно", - сказал лидер Сербии.Вучич также отметил, что в будущем, по решению совета национальной безопасности, Сербия сможет продавать боеприпасы некоторым странам. Он упомянул о создании так называемых черного, серого и белого списков для регулирования экспорта. Президент предостерег, что когда экспорт будет приостановлен и начнутся финансовые трудности, те, кто критиковал его за экспорт, будут обвинять его в том, что он не может обеспечить зарплаты работникам.По его словам, средства массовой информации проявляют интерес к вопросу экспорта боеприпасов из-за того, что "желают зла Сербии". Вучич также привел данные о том, что около 150 тысяч человек в стране зависят от работы предприятий оборонной промышленности.

https://1prime.ru/20250613/serbiya-858462365.html

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сербия, белград, украина, александр вучич, мария захарова, мид