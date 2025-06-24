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В России могут разрешить установку сотовых станций на зданиях вузов

В России могут разрешить установку сотовых станций на зданиях вузов - 24.06.2025, ПРАЙМ

В России могут разрешить установку сотовых станций на зданиях вузов

Роспотребнадзор подготовил изменения в санитарные правила, которые запрещают размещение базовых станций сотовой связи на территории школ, детских садов,... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:20+0300

2025-06-24T12:20+0300

2025-06-24T12:20+0300

технологии

россия

роспотребнадзор

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Роспотребнадзор подготовил изменения в санитарные правила, которые запрещают размещение базовых станций сотовой связи на территории школ, детских садов, колледжей и вузов, в рамках проекта планируется разрешить установку на здания образовательных организаций высшего образования, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что Минцифры планирует разрешить установку базовых станций на зданиях вузов уже с сентября 2025 года, договорившись об этом с Роспотребнадзором. В ведомстве рассказали, что подготавливаются изменения в санитарные правила 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". "В настоящее время действует запрет на размещение базовых станций подвижной сотовой связи на территории школ, детских садов, колледжей и вузов. Проектом предусматривается возможность размещать их на территории образовательных организаций высшего образования в соответствии с общим порядком", - рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что деятельность высших учебных заведений зачастую связана с проведением научных работ и использованием большого количества данных, поэтому устойчивая стабильная сотовая связь необходима для полноценной работы. "При этом размещение базовых станций сотовой связи на территории высших учебных заведений не приведет к увеличению рисков, связанных со здоровьем студентов и преподавателей. Установка устройств будет возможна на общих основаниях", - пояснили в ведомстве. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что, согласно действующим нормативным документам, для установки базовой станции сотовой связи ее владелец сначала обязан получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию. Затем необходимо представить результаты измерений уровней электромагнитных полей на прилегающей территории к базовой станции и внутри зданий. "Только по результатам экспертизы может быть выдано соответствующее заключение, которое является основанием для установки станции сотовой связи", - отметили в ведомстве.

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технологии, россия, роспотребнадзор