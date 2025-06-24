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Раскрыто, за что россияне могут получить налоговый вычет

Раскрыто, за что россияне могут получить налоговый вычет - 24.06.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, за что россияне могут получить налоговый вычет

Работающие россияне имеют право на получение налоговых вычетов. Подробности агентству "Прайм" рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T02:02+0300

2025-06-24T02:02+0300

2025-06-24T02:02+0300

налоговый вычет

общество

вычет на обучение

вычет на лечение

налоги

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Работающие россияне имеют право на получение налоговых вычетов. Подробности агентству "Прайм" рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.По ее словам, наиболее популярны вычеты за пожертвования благотворительным организациям; оплату своего обучения и своих детей (до 24 лет, обучающимися по очной форме обучения); оплату медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг и покупку квартиры."При оплате медицинских услуг вычет можно применить при условии, что оплата производилась для своего лечения, супруга (супруги) детей (до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения) и родителей. При обращении в налоговые органы необходимо предоставить документы, подтверждающие право (лицензия организации, договор, справка об оплате)", - пояснила эксперт.Оформить вычет можно, не выходя из дома, через личный кабинет налогоплательщика.Кроме того, налоговый вычет может быть применен и по месту работы. Здесь наиболее популярные вычеты для родителей: 1400 рублей на первого ребенка; 2800 рублей на второго ребенка; 6000 рублей на третьего и последующего; 12000 рублей, если ребенок-инвалид. Их можно получить, предъявив в бухгалтерию документы, подтверждающие право на вычет (например, свидетельство о рождении детей). Вычет на ребенка предоставляется до месяца, в котором доход с начала года превысил 450 000 рублей.Не так давно введен вычет в сумме 18000 рублей для выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

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налоговый вычет, общество , вычет на обучение, вычет на лечение, налоги