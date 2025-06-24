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Раскрыто, за что россияне могут получить налоговый вычет
Раскрыто, за что россияне могут получить налоговый вычет - 24.06.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, за что россияне могут получить налоговый вычет
Работающие россияне имеют право на получение налоговых вычетов. Подробности агентству "Прайм" рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T02:02+0300
2025-06-24T02:02+0300
2025-06-24T02:02+0300
налоговый вычет
общество
вычет на обучение
вычет на лечение
налоги
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Работающие россияне имеют право на получение налоговых вычетов. Подробности агентству "Прайм" рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.По ее словам, наиболее популярны вычеты за пожертвования благотворительным организациям; оплату своего обучения и своих детей (до 24 лет, обучающимися по очной форме обучения); оплату медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг и покупку квартиры."При оплате медицинских услуг вычет можно применить при условии, что оплата производилась для своего лечения, супруга (супруги) детей (до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения) и родителей. При обращении в налоговые органы необходимо предоставить документы, подтверждающие право (лицензия организации, договор, справка об оплате)", - пояснила эксперт.Оформить вычет можно, не выходя из дома, через личный кабинет налогоплательщика.Кроме того, налоговый вычет может быть применен и по месту работы. Здесь наиболее популярные вычеты для родителей: 1400 рублей на первого ребенка; 2800 рублей на второго ребенка; 6000 рублей на третьего и последующего; 12000 рублей, если ребенок-инвалид. Их можно получить, предъявив в бухгалтерию документы, подтверждающие право на вычет (например, свидетельство о рождении детей). Вычет на ребенка предоставляется до месяца, в котором доход с начала года превысил 450 000 рублей.Не так давно введен вычет в сумме 18000 рублей для выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
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налоговый вычет, общество , вычет на обучение, вычет на лечение, налоги
налоговый вычет, Общество , вычет на обучение, вычет на лечение, налоги
Раскрыто, за что россияне могут получить налоговый вычет
Доцент Сорокина рассказала, какие налоговые вычеты доступны россиянам
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Работающие россияне имеют право на получение налоговых вычетов. Подробности агентству "Прайм" рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
По ее словам, наиболее популярны вычеты за пожертвования благотворительным организациям; оплату своего обучения и своих детей (до 24 лет, обучающимися по очной форме обучения); оплату медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг и покупку квартиры.
"При оплате медицинских услуг вычет можно применить при условии, что оплата производилась для своего лечения, супруга (супруги) детей (до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения) и родителей. При обращении в налоговые органы необходимо предоставить документы, подтверждающие право (лицензия организации, договор, справка об оплате)", - пояснила эксперт.
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Оформить вычет можно, не выходя из дома, через личный кабинет налогоплательщика.
Кроме того, налоговый вычет может быть применен и по месту работы. Здесь наиболее популярные вычеты для родителей: 1400 рублей на первого ребенка; 2800 рублей на второго ребенка; 6000 рублей на третьего и последующего; 12000 рублей, если ребенок-инвалид. Их можно получить, предъявив в бухгалтерию документы, подтверждающие право на вычет (например, свидетельство о рождении детей). Вычет на ребенка предоставляется до месяца, в котором доход с начала года превысил 450 000 рублей.
Не так давно введен вычет в сумме 18000 рублей для выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".