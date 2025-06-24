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Мировая выплавка стали в мае сократилась на 3,8%

Мировая выплавка стали в мае сократилась на 3,8% - 24.06.2025, ПРАЙМ

Мировая выплавка стали в мае сократилась на 3,8%

Мировая выплавка стали в мае сократилась на 3,8% в годовом выражении - до 158,8 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:25+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в мае сократилась на 3,8% в годовом выражении - до 158,8 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). "Мировое производство стали в 70 странах, отчитывающихся перед WSA, в мае 2025 года составило 158,8 миллиона тонн, что на 3,8% ниже, чем в мае 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце сократилась на 8,1% - до 7 миллионов тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась на 6,9%, до 5,8 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 11,4 миллиона тонн стали, что на 3,1% меньше, чем год назад, страны Европы вне ЕС - 3,6 миллиона тонн (на 8,8% меньше). Страны Африки выпустили 1,9 миллиона тонн, показав рост на 5,5%. Ближний Восток нарастил производство на 5,3%, до 5,4 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 3,4%, до 9,5 миллиона тонн, в США - выросла на 1,7%, до 7 миллионов тонн. В Южной Америке показатель вырос на 4,2%, до 3,4 миллиона тонн. Государства Азии и Океании в мае произвели 116,6 миллиона тонн стали со спадом на 4,7%. В Китае выплавка снизилась на 6,9%, до 86,6 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 9,7% - до 13,5 миллиона. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.

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