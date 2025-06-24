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Юань растет во вторник против рубля на Мосбирже на фоне обвала нефти

Юань растет во вторник против рубля на Мосбирже на фоне обвала нефти - 24.06.2025, ПРАЙМ

Юань растет во вторник против рубля на Мосбирже на фоне обвала нефти

Курс рубля во вторник снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты на фоне резко возросшей волатильности на рынке нефти... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T17:53+0300

2025-06-24T17:53+0300

2025-06-24T17:53+0300

экономика

рынок

рф

иран

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты на фоне резко возросшей волатильности на рынке нефти протестировал с утра психологический уровень 11 рублей, после чего скатился, но остается выше 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.39 мск повышался на 7 копеек (+0,6%), до 10,93 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,88-11,01 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,56 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,188 против 7,172 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,41 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ Рубль во вторник на Мосбирже торгуется в минусе против юаня, отойдя от максимумов с февраля 2023 года (10,78 рубля за юань). Провал нефти почти на 16% от максимумов понедельника до сегодняшних минимумов оказывает психологическое давление на российскую валюту. "Давление на курс рубля может оказывать быстрое снижение нефтяных цен, которое стартовало вчера на фоне уменьшения геополитической премии в стоимости нефти. Оно произошло из-за того, что удар Ирана по американским базам в регионе носил ограниченный характер, о нем иранская сторона предупредила американскую. В результате Трамп отказался осуществлять ответный удар, было объявлено о трехстороннем прекращении огня. Правда, пока поступают данные о его нарушении, что приводит к заметным попыткам нефтяных цен скорректировать большие потери этой недели", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,02% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,04% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.42 мск падала на 4,6%, до 67,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,7%, до 97,8 пункта. ПРОГНОЗЫ На текущей неделе, по оценкам Александра Осина из ИК АКБФ, курс доллара будет колебаться в диапазоне 77,9–79,6 рубля, евро – 89,2–90,55 рубля, юаня – в 10,5 –11 рублей. Приближение пика налоговых платежей экспортеров 30 июня лишь удерживает рубль от более серьезного ослабления, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Обычно это свидетельствует о недостаточном предложении иностранной валюты помимо того, что временно предоставляют компании, продающие ее для исполнения фискальных обязательств, добавляет он. "Возможно, одновременно увеличивается спрос на инвалюту со стороны постепенно восстанавливающегося импорта. Поэтому после завершения налогового периода снижение курса рубля может стать более устойчивым. Пока же остается в силе обозначенный ранее для этой недели сценарий консолидации в месячном диапазоне 10,78–11,08 рубля за юань. Однако повышается вероятность попытки выйти из него вверх, которые могут активизироваться после завершения в самом конце месяца действия фискального фактора", - говорит Бабин.

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рынок, рф, иран, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"