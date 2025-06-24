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Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей - 24.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей
Рубль продолжает дешеветь: курс юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 11 июня, следует из данных Московской биржи. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T10:30+0300
2025-06-24T10:30+0300
2025-06-24T10:34+0300
экономика
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Рубль продолжает дешеветь: курс юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 11 июня, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 10.30 мск растет на 12 копеек, до 10,99 рубля, минутами ранее он поднимался до 11,01 рубля.
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юань, мосбиржа
Экономика, юань, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей впервые с 11 июня
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Рубль продолжает дешеветь: курс юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 11 июня, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" к 10.30 мск растет на 12 копеек, до 10,99 рубля, минутами ранее он поднимался до 11,01 рубля.