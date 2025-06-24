https://1prime.ru/20250624/yuan-858834423.html

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей - 24.06.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей

Рубль продолжает дешеветь: курс юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 11 июня, следует из данных Московской биржи. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:30+0300

2025-06-24T10:30+0300

2025-06-24T10:34+0300

экономика

юань

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624433_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_3a3b7135bd204bc2eb5c30e0bc073a67.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Рубль продолжает дешеветь: курс юаня поднялся выше 11 рублей впервые с 11 июня, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 10.30 мск растет на 12 копеек, до 10,99 рубля, минутами ранее он поднимался до 11,01 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, мосбиржа