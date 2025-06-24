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Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов вторника
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов вторника - 24.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов вторника
Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:59+0300
2025-06-24T11:59+0300
2025-06-24T11:59+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск растет на 10 копеек, до 10,97 рубля. В моменте он поднимался выше 11 рублей, что случилось впервые с 11 июня. На валютном рынке рубль остается переукрепленным, нацвалюта по-прежнему получает поддержку со стороны налогового периода, однако текущие уровни вызывают обеспокоенность у ряда экспортно-ориентированных компаний, рассказал Василий Гиря из GIS Mining. "В начале сессии юань может попытаться перейти к росту, однако к ее окончанию ожидаем возвращения китайской валюты к уровням вчерашнего закрытия. Поддержку рублю продолжит оказывать спрос на рублевые активы. Плюс к этому, в ближайшие сессии может вырасти предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут накапливать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
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рынок, богдан зварич, псб
Экономика, Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов вторника
Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует рост
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск растет на 10 копеек, до 10,97 рубля. В моменте он поднимался выше 11 рублей, что случилось впервые с 11 июня.
На валютном рынке рубль остается переукрепленным, нацвалюта по-прежнему получает поддержку со стороны налогового периода, однако текущие уровни вызывают обеспокоенность у ряда экспортно-ориентированных компаний, рассказал Василий Гиря из GIS Mining.
"В начале сессии юань может попытаться перейти к росту, однако к ее окончанию ожидаем возвращения китайской валюты к уровням вчерашнего закрытия. Поддержку рублю продолжит оказывать спрос на рублевые активы. Плюс к этому, в ближайшие сессии может вырасти предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут накапливать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 рублей