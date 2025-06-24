https://1prime.ru/20250624/zelenskiy--858836675.html

Зеленский пожаловался на смещение внимания с Украины на Иран и Израиль

Зеленский пожаловался на смещение внимания с Украины на Иран и Израиль - 24.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский пожаловался на смещение внимания с Украины на Иран и Израиль

Зеленский считает "большой проблемой" смещение внимания партнеров с Украины на ситуацию между Ираном и Израилем, как уже он неоднократно жаловался во время... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:03+0300

2025-06-24T11:03+0300

2025-06-24T11:03+0300

политика

иран

израиль

украина

sky news

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Зеленский считает "большой проблемой" смещение внимания партнеров с Украины на ситуацию между Ираном и Израилем, как уже он неоднократно жаловался во время обострения ситуации на Ближнем Востоке ранее. "Это большая проблема. И так смещается политический фокус... Это означает, что может быть уменьшение помощи, в первую очередь, от США, нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем", - пожаловался Зеленский в интервью телеканалу Sky News. Ранее Зеленский неоднократно высказывал опасения из-за того, что конфликт Ирана и Израиля заберет внимание Запада и может привести к тому, что Запад прекратит поддержку Украины. Он нервничал из-за потери внимания из-за ситуации между Ираном и Израилем и в прошлом году во время эскалации между двумя странами. Тогда элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля 2024 года нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. Зеленский позднее в том же месяце посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ переключилось с Украины на ситуацию на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858829110.html

иран

израиль

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, украина, sky news