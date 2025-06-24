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Зеленский пожаловался на смещение внимания с Украины на Иран и Израиль
Зеленский пожаловался на смещение внимания с Украины на Иран и Израиль - 24.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский пожаловался на смещение внимания с Украины на Иран и Израиль
Зеленский считает "большой проблемой" смещение внимания партнеров с Украины на ситуацию между Ираном и Израилем, как уже он неоднократно жаловался во время... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:03+0300
2025-06-24T11:03+0300
2025-06-24T11:03+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Зеленский считает "большой проблемой" смещение внимания партнеров с Украины на ситуацию между Ираном и Израилем, как уже он неоднократно жаловался во время обострения ситуации на Ближнем Востоке ранее. "Это большая проблема. И так смещается политический фокус... Это означает, что может быть уменьшение помощи, в первую очередь, от США, нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем", - пожаловался Зеленский в интервью телеканалу Sky News. Ранее Зеленский неоднократно высказывал опасения из-за того, что конфликт Ирана и Израиля заберет внимание Запада и может привести к тому, что Запад прекратит поддержку Украины. Он нервничал из-за потери внимания из-за ситуации между Ираном и Израилем и в прошлом году во время эскалации между двумя странами. Тогда элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля 2024 года нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. Зеленский позднее в том же месяце посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ переключилось с Украины на ситуацию на Ближнем Востоке.
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иран, израиль, украина, sky news
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, Sky News
Зеленский пожаловался на смещение внимания с Украины на Иран и Израиль
Зеленский назвал смещение внимания партнеров с Украины на Иран и Израиль большой проблемой
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Зеленский считает "большой проблемой" смещение внимания партнеров с Украины на ситуацию между Ираном и Израилем, как уже он неоднократно жаловался во время обострения ситуации на Ближнем Востоке ранее.
"Это большая проблема. И так смещается политический фокус... Это означает, что может быть уменьшение помощи, в первую очередь, от США, нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем", - пожаловался Зеленский в интервью телеканалу Sky News.
Ранее Зеленский неоднократно высказывал опасения из-за того, что конфликт Ирана и Израиля заберет внимание Запада и может привести к тому, что Запад прекратит поддержку Украины. Он нервничал из-за потери внимания из-за ситуации между Ираном и Израилем и в прошлом году во время эскалации между двумя странами. Тогда элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля 2024 года нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. Зеленский позднее в том же месяце посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ переключилось с Украины на ситуацию на Ближнем Востоке.
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