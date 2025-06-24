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Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону
Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону - 24.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону
Владимир Зеленский призывает страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, считая, что план НАТО увеличить траты до 5% ВВВП к 2035 году... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:51+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский призывает страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, считая, что план НАТО увеличить траты до 5% ВВВП к 2035 году является слишком медленным. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. "Очень медленно. По моему мнению, это медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у (президента России Владимира) Путина будут гораздо более значительные возможности", - сказал Зеленский телеканалу Sky News. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО. Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.
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мировая экономика, сша, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, sky news
Вооружения, Мировая экономика, США, Гаага, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Sky News
Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону
Зеленский призвал страны НАТО быстрее раскошелиться и нарастить расходы на оборону
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский призывает страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, считая, что план НАТО увеличить траты до 5% ВВВП к 2035 году является слишком медленным.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
"Очень медленно. По моему мнению, это медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у (президента России Владимира) Путина будут гораздо более значительные возможности", - сказал Зеленский телеканалу Sky News.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО.
Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.
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