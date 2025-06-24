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Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону
Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону - 24.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону
Владимир Зеленский призывает страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, считая, что план НАТО увеличить траты до 5% ВВВП к 2035 году... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:51+0300
2025-06-24T11:52+0300
вооружения
мировая экономика
сша
гаага
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский призывает страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, считая, что план НАТО увеличить траты до 5% ВВВП к 2035 году является слишком медленным. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. "Очень медленно. По моему мнению, это медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у (президента России Владимира) Путина будут гораздо более значительные возможности", - сказал Зеленский телеканалу Sky News. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО. Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.
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мировая экономика, сша, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, sky news
Вооружения, Мировая экономика, США, Гаага, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Sky News
11:51 24.06.2025 (обновлено: 11:52 24.06.2025)
 
Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону

Зеленский призвал страны НАТО быстрее раскошелиться и нарастить расходы на оборону

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский призывает страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, считая, что план НАТО увеличить траты до 5% ВВВП к 2035 году является слишком медленным.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
"Очень медленно. По моему мнению, это медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у (президента России Владимира) Путина будут гораздо более значительные возможности", - сказал Зеленский телеканалу Sky News.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО.
Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.
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ВооруженияМировая экономикаСШАГаагаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарк РюттеНАТОSky News
 
 
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