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Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону

Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону - 24.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону

Владимир Зеленский призывает страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, считая, что план НАТО увеличить траты до 5% ВВВП к 2035 году... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:51+0300

2025-06-24T11:51+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский призывает страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, считая, что план НАТО увеличить траты до 5% ВВВП к 2035 году является слишком медленным. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. "Очень медленно. По моему мнению, это медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у (президента России Владимира) Путина будут гораздо более значительные возможности", - сказал Зеленский телеканалу Sky News. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО. Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.

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мировая экономика, сша, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, sky news