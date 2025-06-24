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Зеленский на саммите G7 снова выпрашивал деньги на оружие

Зеленский на саммите G7 снова выпрашивал деньги на оружие - 24.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский на саммите G7 снова выпрашивал деньги на оружие

Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T16:19+0300

2025-06-24T16:19+0300

2025-06-24T16:47+0300

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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. "Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов... Но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования.... Пожалуйста, увеличьте ваше инвестирование в совместное с Украиной производство оружия", - сказал Зеленский, выступая на заседании форума оборонных индустрий в Нидерландах, которое транслировал YouTube-канал его офиса. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Ранее Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".

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газ, украина, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, рада, нато