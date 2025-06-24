https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858829110.html

"Повеселить". В Раде рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

"Повеселить". В Раде рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Повеселить". В Раде рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

Решение пригласить Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран-членов НАТО обусловлено желанием унизить главу киевского режима. Таким мнением в эфире своего... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:20+0300

2025-06-24T08:20+0300

2025-06-24T08:20+0300

политика

нато

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Решение пригласить Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран-членов НАТО обусловлено желанием унизить главу киевского режима. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Его (Зеленского — Прим. Ред) якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. <…> На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием", — отметил нардеп.Дубинский подчеркнул, что украинский лидер возвращается к своей профессии, когда его приглашали выступать на мероприятиях.Ранее западные СМИ отмечали, что после саммита в Гааге Зеленский вряд ли получит новые обещания о помощи или вооружениях.

https://1prime.ru/20250623/polsha-858813628.html

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нато, украина, владимир зеленский