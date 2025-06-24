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"Повеселить". В Раде рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ
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"Повеселить". В Раде рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО
"Повеселить". В Раде рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Повеселить". В Раде рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО
Решение пригласить Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран-членов НАТО обусловлено желанием унизить главу киевского режима. Таким мнением в эфире своего... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:20+0300
2025-06-24T08:20+0300
политика
нато
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Решение пригласить Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран-членов НАТО обусловлено желанием унизить главу киевского режима. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Его (Зеленского — Прим. Ред) якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. &lt;…&gt; На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием", — отметил нардеп.Дубинский подчеркнул, что украинский лидер возвращается к своей профессии, когда его приглашали выступать на мероприятиях.Ранее западные СМИ отмечали, что после саммита в Гааге Зеленский вряд ли получит новые обещания о помощи или вооружениях.
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нато, украина, владимир зеленский
Политика, НАТО, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:20 24.06.2025
 
"Повеселить". В Раде рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

Дубинский: Зеленского позвали на ужин с лидерами государств НАТО ради унижения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Решение пригласить Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран-членов НАТО обусловлено желанием унизить главу киевского режима. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Его (Зеленского — Прим. Ред) якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. <…> На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием", — отметил нардеп.
Дубинский подчеркнул, что украинский лидер возвращается к своей профессии, когда его приглашали выступать на мероприятиях.
Ранее западные СМИ отмечали, что после саммита в Гааге Зеленский вряд ли получит новые обещания о помощи или вооружениях.
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