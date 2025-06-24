https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858836786.html
Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО "прямо сейчас" невозможно
Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО "прямо сейчас" невозможно - 24.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО "прямо сейчас" невозможно
Владимир Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:03+0300
2025-06-24T11:03+0300
2025-06-24T11:03+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно. Журналист телеканала Sky News в интервью спросил Зеленского, понимает ли он, что вступление Украины в НАТО невозможно. "Прямо сейчас это невозможно", - ответил Зеленский. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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общество , украина, владимир зеленский, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО "прямо сейчас" невозможно
Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно.
Журналист телеканала Sky News в интервью спросил Зеленского, понимает ли он, что вступление Украины в НАТО невозможно.
"Прямо сейчас это невозможно", - ответил Зеленский.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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