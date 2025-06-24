https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858854396.html

"Конец его режима". В Раде сделали жуткое заявление о Зеленском

"Конец его режима". В Раде сделали жуткое заявление о Зеленском - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Конец его режима". В Раде сделали жуткое заявление о Зеленском

Завершение конфликта между Россией и Украиной станет завершением режима Владимира Зеленского. Таким мнением в своем в своем Telegram-канале поделился депутат... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:48+0300

2025-06-24T15:48+0300

2025-06-24T15:48+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Завершение конфликта между Россией и Украиной станет завершением режима Владимира Зеленского. Таким мнением в своем в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский не является лидером мира. Пока он остается у власти, война будет продолжаться, потому что мир будет означать конец его режима", - подчеркнул он.По словам Дубинского, американский лидер Дональд Трамп должен поспособствовать возвращению демократии на Украину.Ранее один из авторов действующей конституции страны Дмитрий Табачник заявил, что глава киевского режима не может считаться легитимным главой украинского государства.

https://1prime.ru/20250624/zelenskiy--858840864.html

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украина, владимир зеленский