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"Конец его режима". В Раде сделали жуткое заявление о Зеленском - 24.06.2025, ПРАЙМ
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"Конец его режима". В Раде сделали жуткое заявление о Зеленском
"Конец его режима". В Раде сделали жуткое заявление о Зеленском - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Конец его режима". В Раде сделали жуткое заявление о Зеленском
Завершение конфликта между Россией и Украиной станет завершением режима Владимира Зеленского. Таким мнением в своем в своем Telegram-канале поделился депутат... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:48+0300
2025-06-24T15:48+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Завершение конфликта между Россией и Украиной станет завершением режима Владимира Зеленского. Таким мнением в своем в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский не является лидером мира. Пока он остается у власти, война будет продолжаться, потому что мир будет означать конец его режима", - подчеркнул он.По словам Дубинского, американский лидер Дональд Трамп должен поспособствовать возвращению демократии на Украину.Ранее один из авторов действующей конституции страны Дмитрий Табачник заявил, что глава киевского режима не может считаться легитимным главой украинского государства.
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украина
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:48 24.06.2025
 
"Конец его режима". В Раде сделали жуткое заявление о Зеленском

Дубинский: Зеленский лишится власти в случае окончания конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Завершение конфликта между Россией и Украиной станет завершением режима Владимира Зеленского. Таким мнением в своем в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Зеленский не является лидером мира. Пока он остается у власти, война будет продолжаться, потому что мир будет означать конец его режима", - подчеркнул он.
По словам Дубинского, американский лидер Дональд Трамп должен поспособствовать возвращению демократии на Украину.
Ранее один из авторов действующей конституции страны Дмитрий Табачник заявил, что глава киевского режима не может считаться легитимным главой украинского государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону
11:51
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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