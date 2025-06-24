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Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России" - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России"
Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России" - 24.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России"
Владимир Зеленский начал пугать НАТО "военными операциям России", которые та якобы планирует проводить на территории стран альянса. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:22+0300
2025-06-24T16:22+0300
политика
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал пугать НАТО "военными операциям России", которые та якобы планирует проводить на территории стран альянса. "Россия планирует новые военные операции на территории НАТО", - заявил Зеленский на саммите НАТО в Нидерландах, традиционно не приводя каких бы ни было доказательств своих слов. Между тем Россия последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ - альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858854396.html
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, НИДЕРЛАНДЫ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
16:22 24.06.2025
 
Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России"

Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России" на территории альянса

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал пугать НАТО "военными операциям России", которые та якобы планирует проводить на территории стран альянса.
"Россия планирует новые военные операции на территории НАТО", - заявил Зеленский на саммите НАТО в Нидерландах, традиционно не приводя каких бы ни было доказательств своих слов.
Между тем Россия последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ - альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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ПолитикаРОССИЯМОСКВАНИДЕРЛАНДЫВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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