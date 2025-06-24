https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858859355.html

"Ты сам черт". Депутат Рады резко осадил Зеленского

"Ты сам черт". Депутат Рады резко осадил Зеленского - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Ты сам черт". Депутат Рады резко осадил Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского покинуть пост президента Украины. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T17:19+0300

2025-06-24T17:19+0300

2025-06-24T17:19+0300

политика

украина

владимир зеленский

рада

киев

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского покинуть пост президента Украины."Ты должен уйти. И мир в Украине наступит через 24 часа после твоего ухода. Ты обещал договориться хоть с лысым чёртом… А когда обнажился твой собственный облик — оказалось, что сам ты и есть тот самый чёрт", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.Президентские выборы на Украине, которые должны были пройти 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов в текущих условиях является "несвоевременным". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но официальный Киев утверждает, что Зеленский остается легитимным президентом до тех пор, пока не будет избран новый глава государства.

https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858856218.html

украина

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украина, владимир зеленский, рада, киев