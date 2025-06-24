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Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ - 24.06.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. Соответствующий документ размещен на сайте... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T17:15+0300

2025-06-24T17:15+0300

2025-06-24T17:15+0300

экономика

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон также переносит срок предоставления платежных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, - с 1 на 5 число месяца. Как пояснял РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, изменения направлены на удобство и комфорт россиян. Многим из них зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек по оплате и, как следствие, начисления пеней, отмечал депутат. Согласно закону, по истечении 210 дней после его официального опубликования Федеральная служба судебных приставов России начнет размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах, связанных с взысканием долгов по оплате жилья и коммунальных услуг. Кроме того, оператор информационной системы обязан размещать в ГИС ЖКХ информацию об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние, содержащуюся в разрешении на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, дома блокированной застройки и размещенную на портале наш.дом.рф (единая информационная система жилищного строительства). Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

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общество , россия, владимир путин, госдума