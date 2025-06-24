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Госдума поручила запросить у ФАС обоснованность роста тарифов ЖКХ

Госдума поручила запросить у ФАС обоснованность роста тарифов ЖКХ - 24.06.2025, ПРАЙМ

Госдума поручила запросить у ФАС обоснованность роста тарифов ЖКХ

Госдума поручила комитету по защите конкуренции запросить в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России информацию о причинах роста тарифов в сфере ЖКХ и об | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T17:44+0300

2025-06-24T17:44+0300

2025-06-24T17:44+0300

экономика

россия

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госдума

счетная палата

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Госдума поручила комитету по защите конкуренции запросить в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России информацию о причинах роста тарифов в сфере ЖКХ и об их экономической обоснованности. Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг напомнил, что сегодня в ходе обсуждения повестки заседания Госдумы ряд депутатов высказал озабоченность ростом цен в регионах на услуги жилищно-коммунального хозяйства, на электроэнергию, газ, тепло. "В связи с этим было предложено поручить нашему комитету запросить информацию в антимонопольной службе о причинах роста тарифов на коммунальные услуги и их экономической обоснованности. Это впрямую полномочия ФАС, поэтому предлагаем поддержать это протокольное поручение", - сказал депутат. С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона. Повышение тарифов на коммунальные услуги в России связано не только с необходимостью обновления инфраструктуры, но и прежде всего с ростом себестоимости производства услуг, с необходимостью повышения зарплат и дефицитом кадров в секторе, сказала в свою очередь аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

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россия, рф, госдума, счетная палата