https://1prime.ru/20250624/zoloto--858831844.html
Золото дешевеет на 1,5%
Золото дешевеет на 1,5% - 24.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на 1,5%
Цена золота во вторник утром снижается примерно на 1,5%, продолжая негативную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:18+0300
2025-06-24T09:18+0300
2025-06-24T09:18+0300
экономика
рынок
торги
иран
израиль
дональд трамп
comex
new york times
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром снижается примерно на 1,5%, продолжая негативную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 50,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,49%, до 3 344,55 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника золото подешевело на 0,87%. Июльский фьючерс на серебро на 9.06 мск снижался в цене на 0,53% - до 35,995 доллара за унцию. Мировые рынки оценивают новости относительно конфликта между государствами Ближнего Востока. Уменьшение геополитических рисков в мире снижает спрос на золото как на "актив-убежище" со стороны инвесторов. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра мск, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
https://1prime.ru/20250624/goznak-858818041.html
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, иран, израиль, дональд трамп, comex, new york times, мид
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Comex, New York Times, МИД
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром снижается примерно на 1,5%, продолжая негативную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 50,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,49%, до 3 344,55 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника золото подешевело на 0,87%.
Июльский фьючерс на серебро на 9.06 мск снижался в цене на 0,53% - до 35,995 доллара за унцию.
Мировые рынки оценивают новости относительно конфликта между государствами Ближнего Востока. Уменьшение геополитических рисков в мире снижает спрос на золото как на "актив-убежище" со стороны инвесторов.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Позднее, после 8 утра мск, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
Гознак расширяет присутствие на рынке инвестиций в золото