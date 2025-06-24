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Золото дешевеет на 1,5% - 24.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250624/zoloto--858831844.html
Золото дешевеет на 1,5%
Золото дешевеет на 1,5% - 24.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на 1,5%
Цена золота во вторник утром снижается примерно на 1,5%, продолжая негативную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:18+0300
2025-06-24T09:18+0300
экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром снижается примерно на 1,5%, продолжая негативную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 50,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,49%, до 3 344,55 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника золото подешевело на 0,87%. Июльский фьючерс на серебро на 9.06 мск снижался в цене на 0,53% - до 35,995 доллара за унцию. Мировые рынки оценивают новости относительно конфликта между государствами Ближнего Востока. Уменьшение геополитических рисков в мире снижает спрос на золото как на "актив-убежище" со стороны инвесторов. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра мск, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
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рынок, торги, иран, израиль, дональд трамп, comex, new york times, мид
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Comex, New York Times, МИД
09:18 24.06.2025
 
Золото дешевеет на 1,5%

Цена на золото снижается на 1,5%, продолжая негативную динамику предыдущего дня

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанк%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром снижается примерно на 1,5%, продолжая негативную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 50,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,49%, до 3 344,55 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника золото подешевело на 0,87%.
Июльский фьючерс на серебро на 9.06 мск снижался в цене на 0,53% - до 35,995 доллара за унцию.
Мировые рынки оценивают новости относительно конфликта между государствами Ближнего Востока. Уменьшение геополитических рисков в мире снижает спрос на золото как на "актив-убежище" со стороны инвесторов.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Позднее, после 8 утра мск, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Гознак расширяет присутствие на рынке инвестиций в золото
08:02
 
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