Германия, Италия и США расшатывают послевоенный миропорядок

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Размещение золота европейских государств в США — наследие послевоенного миропорядка, усиленное экономической эффективностью и союзническими отношениями. При том, что геополитические трения подпитывают дискуссии о репатриации золота Германии и Италии из США, практические выгоды и институциональное доверие пока перевешивают риски. Вероятность полного возвращения золотых запасов Германии и Италии из США в краткосрочной перспективе, несмотря на определенные риски его хранения в ФРС, невысока. Национальные регуляторы этих стран в целом подчеркивают доверие к ФРС, а американское государство рассматривают, как надежного союзника и партнера. Подчеркивается высокая ликвидность золотых активов, хранящихся в ФРС, основанная на возможности ФРС мгновенно конвертировать золото в валюту в случае необходимости. Весомым является и фактор безопасности золота в хранилищах США.Прагматические соображения относительно сохранения статуса-кво европейского золотого запаса на американском континенте имеют и чисто экономический характер. Репатриация золотых резервов на родину сопряжена с высокими затратами на логистику и безопасность, требует серьезных процедурных согласований. Кроме того, вывоз указанными странами золота из Нью-Йорка – одного из крупнейших мировых хабов торговли золотом, технически осложнит потенциальные операции с суверенными золотыми активами и сделает их дороже. Учитывается и то, что массовый вывоз золота может усилить глобальную финансовую волатильность, так как подорвет доверие мирового сообщества к ценностям традиционного глобального финансового порядка. Принимается во внимание также факт того, что на территории Германии сегодня хранится более половины, а на территории Италии почти половина золотых государственных резервов, что позволяет странам поддерживать свой финансовый суверенитет. Маловероятная репатриация золота Германии и Италии, если и нанесет США ущерб, то только в отдаленной перспективе, в совокупности с другими факторами глобальной дедолларизации. Для курса доллара мгновенный эффект от вывоза золота из США будет минимальным, поскольку объемы золота, о которых идет речь, – некритичны для мирового рынка золота, а сама операция не повлияет на соотношение между спросом и предложением в этом рыночном сегменте.Автор - Елена Воронкова, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Размещение золота европейских государств в США — наследие послевоенного миропорядка, усиленное экономической эффективностью и союзническими отношениями. При том, что геополитические трения подпитывают дискуссии о репатриации золота Германии и Италии из США, практические выгоды и институциональное доверие пока перевешивают риски.
Вероятность полного возвращения золотых запасов Германии и Италии из США в краткосрочной перспективе, несмотря на определенные риски его хранения в ФРС, невысока. Национальные регуляторы этих стран в целом подчеркивают доверие к ФРС, а американское государство рассматривают, как надежного союзника и партнера. Подчеркивается высокая ликвидность золотых активов, хранящихся в ФРС, основанная на возможности ФРС мгновенно конвертировать золото в валюту в случае необходимости. Весомым является и фактор безопасности золота в хранилищах США.
Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото, пишет FT
Вчера, 10:37
Прагматические соображения относительно сохранения статуса-кво европейского золотого запаса на американском континенте имеют и чисто экономический характер. Репатриация золотых резервов на родину сопряжена с высокими затратами на логистику и безопасность, требует серьезных процедурных согласований. Кроме того, вывоз указанными странами золота из Нью-Йорка – одного из крупнейших мировых хабов торговли золотом, технически осложнит потенциальные операции с суверенными золотыми активами и сделает их дороже.
Учитывается и то, что массовый вывоз золота может усилить глобальную финансовую волатильность, так как подорвет доверие мирового сообщества к ценностям традиционного глобального финансового порядка. Принимается во внимание также факт того, что на территории Германии сегодня хранится более половины, а на территории Италии почти половина золотых государственных резервов, что позволяет странам поддерживать свой финансовый суверенитет.
Маловероятная репатриация золота Германии и Италии, если и нанесет США ущерб, то только в отдаленной перспективе, в совокупности с другими факторами глобальной дедолларизации. Для курса доллара мгновенный эффект от вывоза золота из США будет минимальным, поскольку объемы золота, о которых идет речь, – некритичны для мирового рынка золота, а сама операция не повлияет на соотношение между спросом и предложением в этом рыночном сегменте.
Автор - Елена Воронкова, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
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