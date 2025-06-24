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Германия, Италия и США расшатывают послевоенный миропорядок - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Германия, Италия и США расшатывают послевоенный миропорядок
Германия, Италия и США расшатывают послевоенный миропорядок - 24.06.2025, ПРАЙМ
Германия, Италия и США расшатывают послевоенный миропорядок
Размещение золота европейских государств в США — наследие послевоенного миропорядка, усиленное экономической эффективностью и союзническими отношениями. При... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T05:05+0300
2025-06-24T05:05+0300
золото
запасы золота
сша
германия
италия
мнения аналитиков
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Размещение золота европейских государств в США — наследие послевоенного миропорядка, усиленное экономической эффективностью и союзническими отношениями. При том, что геополитические трения подпитывают дискуссии о репатриации золота Германии и Италии из США, практические выгоды и институциональное доверие пока перевешивают риски. Вероятность полного возвращения золотых запасов Германии и Италии из США в краткосрочной перспективе, несмотря на определенные риски его хранения в ФРС, невысока. Национальные регуляторы этих стран в целом подчеркивают доверие к ФРС, а американское государство рассматривают, как надежного союзника и партнера. Подчеркивается высокая ликвидность золотых активов, хранящихся в ФРС, основанная на возможности ФРС мгновенно конвертировать золото в валюту в случае необходимости. Весомым является и фактор безопасности золота в хранилищах США.Прагматические соображения относительно сохранения статуса-кво европейского золотого запаса на американском континенте имеют и чисто экономический характер. Репатриация золотых резервов на родину сопряжена с высокими затратами на логистику и безопасность, требует серьезных процедурных согласований. Кроме того, вывоз указанными странами золота из Нью-Йорка – одного из крупнейших мировых хабов торговли золотом, технически осложнит потенциальные операции с суверенными золотыми активами и сделает их дороже. Учитывается и то, что массовый вывоз золота может усилить глобальную финансовую волатильность, так как подорвет доверие мирового сообщества к ценностям традиционного глобального финансового порядка. Принимается во внимание также факт того, что на территории Германии сегодня хранится более половины, а на территории Италии почти половина золотых государственных резервов, что позволяет странам поддерживать свой финансовый суверенитет. &nbsp; Маловероятная репатриация золота Германии и Италии, если и нанесет США ущерб, то только в отдаленной перспективе, в совокупности с другими факторами глобальной дедолларизации. Для курса доллара мгновенный эффект от вывоза золота из США будет минимальным, поскольку объемы золота, о которых идет речь, – некритичны для мирового рынка золота, а сама операция не повлияет на соотношение между спросом и предложением в этом рыночном сегменте.Автор - Елена Воронкова, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
https://1prime.ru/20250623/zoloto-858795331.html
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Елена Воронкова
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Елена Воронкова
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, запасы золота, сша, германия, италия, мнения аналитиков
золото, запасы золота, США, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, Мнения аналитиков
05:05 24.06.2025
 
Германия, Италия и США расшатывают послевоенный миропорядок

Финансист Воронкова: Германия и Италия вряд ли вернут свое золото из США

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Воронкова Елена
Елена Воронкова
кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Размещение золота европейских государств в США — наследие послевоенного миропорядка, усиленное экономической эффективностью и союзническими отношениями. При том, что геополитические трения подпитывают дискуссии о репатриации золота Германии и Италии из США, практические выгоды и институциональное доверие пока перевешивают риски.
Вероятность полного возвращения золотых запасов Германии и Италии из США в краткосрочной перспективе, несмотря на определенные риски его хранения в ФРС, невысока. Национальные регуляторы этих стран в целом подчеркивают доверие к ФРС, а американское государство рассматривают, как надежного союзника и партнера. Подчеркивается высокая ликвидность золотых активов, хранящихся в ФРС, основанная на возможности ФРС мгновенно конвертировать золото в валюту в случае необходимости. Весомым является и фактор безопасности золота в хранилищах США.
Золото
Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото, пишет FT
Вчера, 10:37
Прагматические соображения относительно сохранения статуса-кво европейского золотого запаса на американском континенте имеют и чисто экономический характер. Репатриация золотых резервов на родину сопряжена с высокими затратами на логистику и безопасность, требует серьезных процедурных согласований. Кроме того, вывоз указанными странами золота из Нью-Йорка – одного из крупнейших мировых хабов торговли золотом, технически осложнит потенциальные операции с суверенными золотыми активами и сделает их дороже.
Учитывается и то, что массовый вывоз золота может усилить глобальную финансовую волатильность, так как подорвет доверие мирового сообщества к ценностям традиционного глобального финансового порядка. Принимается во внимание также факт того, что на территории Германии сегодня хранится более половины, а на территории Италии почти половина золотых государственных резервов, что позволяет странам поддерживать свой финансовый суверенитет.  
Маловероятная репатриация золота Германии и Италии, если и нанесет США ущерб, то только в отдаленной перспективе, в совокупности с другими факторами глобальной дедолларизации. Для курса доллара мгновенный эффект от вывоза золота из США будет минимальным, поскольку объемы золота, о которых идет речь, – некритичны для мирового рынка золота, а сама операция не повлияет на соотношение между спросом и предложением в этом рыночном сегменте.
Автор - Елена Воронкова, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова

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