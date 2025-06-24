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Проблемы с госдолгом США подталкивают цены на золото, считают аналитики - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Проблемы с госдолгом США подталкивают цены на золото, считают аналитики
Проблемы с госдолгом США подталкивают цены на золото, считают аналитики - 24.06.2025, ПРАЙМ
Проблемы с госдолгом США подталкивают цены на золото, считают аналитики
Фискальные проблемы в США в последнее время начали подталкивать стоимость золота вверх: инвесторы все больше беспокоятся из-за госдолга Штатов и не готовы быть... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:53+0300
2025-06-24T12:53+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Фискальные проблемы в США в последнее время начали подталкивать стоимость золота вверх: инвесторы все больше беспокоятся из-за госдолга Штатов и не готовы быть "щедрыми" и покупать его по установленным ценам, это стимулирует их приобретать драгметалл, считают аналитики Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Процентная ставка и геополитическая напряженность, несомненно, играют важную роль в движении цены на золото, но они не являются единственными факторами. В последнее время мы считаем, что фискальные проблемы также имели значение. ... Мы наблюдаем неспособность или нежелание инвесторов поглощать выпуск или продажу долга другими держателями облигаций по преобладающим ценам, что в свою очередь оказывает повышательное давление на доходность облигаций, подталкивая спред свопа казначейства США выше", - пишут аналитики. Они отмечают, что инвесторы беспокоятся по поводу устойчивости государственного долга США, который сейчас составляет 36,2 триллиона долларов, и ищут относительную безопасность золота, что приводит к росту его цены. С начала года она выросла на 26,3%. "Рынок золота, вероятно, продолжит поддерживаться фискальными проблемами США, поскольку рынок облигаций останется чувствительным к соображениям устойчивости долга США. Действительно, последние два десятилетия смягченной фискальной политики и сдвигов в структуре спроса поставили США в шаткое положение", - заключили в организации. Сейчас спрос на казначейские облигации со стороны ФРС и иностранных официальных учреждений, которые наименее чувствительны к доходности, падает. При этом иностранные частные инвесторы, которые сейчас являются крупнейшими неофициальными держателями госдолга США, крайне чувствительны к цене бумаг. "Хотя существует твердое убеждение, что рынок казначейских облигаций США никогда не потеряет своего статуса убежища, крупный кризис, хотя и маловероятен, не невозможен. Однако более вероятным результатом является серия мини-кризисов, поскольку такие закредитованные суверены, как США, сталкиваются с установленными рынком ограничениями на фискальную "щедрость". Эта неопределенность и вызванная ею волатильность рынка, вероятно, окажут дополнительную поддержку рынку золота", - заключили аналитики.
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рынок, финансы, сша
Экономика, Рынок, Финансы, США
12:53 24.06.2025
 
Проблемы с госдолгом США подталкивают цены на золото, считают аналитики

WGC: фискальные проблемы в США подталкивают стоимость золота вверх

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Фискальные проблемы в США в последнее время начали подталкивать стоимость золота вверх: инвесторы все больше беспокоятся из-за госдолга Штатов и не готовы быть "щедрыми" и покупать его по установленным ценам, это стимулирует их приобретать драгметалл, считают аналитики Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Процентная ставка и геополитическая напряженность, несомненно, играют важную роль в движении цены на золото, но они не являются единственными факторами. В последнее время мы считаем, что фискальные проблемы также имели значение. ... Мы наблюдаем неспособность или нежелание инвесторов поглощать выпуск или продажу долга другими держателями облигаций по преобладающим ценам, что в свою очередь оказывает повышательное давление на доходность облигаций, подталкивая спред свопа казначейства США выше", - пишут аналитики.
Они отмечают, что инвесторы беспокоятся по поводу устойчивости государственного долга США, который сейчас составляет 36,2 триллиона долларов, и ищут относительную безопасность золота, что приводит к росту его цены. С начала года она выросла на 26,3%.
"Рынок золота, вероятно, продолжит поддерживаться фискальными проблемами США, поскольку рынок облигаций останется чувствительным к соображениям устойчивости долга США. Действительно, последние два десятилетия смягченной фискальной политики и сдвигов в структуре спроса поставили США в шаткое положение", - заключили в организации.
Сейчас спрос на казначейские облигации со стороны ФРС и иностранных официальных учреждений, которые наименее чувствительны к доходности, падает. При этом иностранные частные инвесторы, которые сейчас являются крупнейшими неофициальными держателями госдолга США, крайне чувствительны к цене бумаг.
"Хотя существует твердое убеждение, что рынок казначейских облигаций США никогда не потеряет своего статуса убежища, крупный кризис, хотя и маловероятен, не невозможен. Однако более вероятным результатом является серия мини-кризисов, поскольку такие закредитованные суверены, как США, сталкиваются с установленными рынком ограничениями на фискальную "щедрость". Эта неопределенность и вызванная ею волатильность рынка, вероятно, окажут дополнительную поддержку рынку золота", - заключили аналитики.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Глава РФПИ сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США
8 июня, 15:52
 
ЭкономикаРынокФинансыСША
 
 
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