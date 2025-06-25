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Продажи новых легковых автомобилей в ЕC в мае выросли на 1,6%

Продажи новых легковых автомобилей в ЕC в мае выросли на 1,6% - 25.06.2025, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в ЕC в мае выросли на 1,6%

Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в мае выросли на 1,6% в годовом выражении, до 926 582 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T09:50+0300

2025-06-25T09:50+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в мае выросли на 1,6% в годовом выражении, до 926 582 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "Количество регистраций в мае (в ЕС - ред.) выросло на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - пишет ACEA. На крупнейших рынках динамика мая оказалась разнонаправленной: во Франции и Италии наблюдалось снижение (на 12,3% и на 0,1% соответственно), тогда как в Германии и Испании - рост (на 1,2% и на 18,6% соответственно). В январе-мае зафиксировано снижение продаж новых авто в странах ЕС - на 0,6% в годовом выражении, до 4 566 970 машин. В том числе во Франции снижение составило 8,2%, в Германии - 2,4%, в Италии - 0,5%, в Испании был зафиксирован рост на 13,6%. В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в мае выросли на 4,8% год к году, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - снизились на 5,2%, группы Renault - выросли на 4%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в мае сократились на 40,5%, до 8 729 единиц. В январе-мае продажи Volkswagen выросли так же на 4,8%, Stellantis - упали на 10%, Renault - выросли на 6,6%, Tesla - снизились на 45,2%, до 50 413 машин. Продажи бензиновых автомобилей снизились в мае на 18,6%, до 263 953 машин, дизельных - на 27,6%, до 85 698 машин, аккумуляторных - выросли на 25%, до 142 776 авто, подключаемых гибридных - увеличились на 46,9%, до 87 301 машины, гибридных электрических - поднялись на 16%, до 315 597 автомобилей, остальных - выросли на 34,3%, до 31 256 машин. В январе-мае продажи бензиновых автомобилей снизились на 20,2%, до 1 305 525 машин, дизельных - на 26,6%, до 433 462 машин, аккумуляторных - выросли на 26,1%, до 701 089 авто, подключаемых гибридных - поднялись на 15%, до 375 182 машин, гибридных электрических - увеличились на 19,8%, до 1 601 090 автомобилей, остальных - выросли на 1,4%, до 150 621 машины.

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бизнес, мировая экономика, франция, италия, германия, ес, stellantis, renault, renault duster