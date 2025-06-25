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Air Astana объявила о возобновлении полетов на Ближний Восток - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Air Astana объявила о возобновлении полетов на Ближний Восток
Air Astana объявила о возобновлении полетов на Ближний Восток - 25.06.2025, ПРАЙМ
Air Astana объявила о возобновлении полетов на Ближний Восток
Air Astana объявила о возобновлении полётов на Ближний Восток в облёт Ирана, сообщает в среду пресс-служба казахстанской авиакомпании. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:13+0300
2025-06-25T08:13+0300
бизнес
ближний восток
астана
иран
air astana
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АСТАНА, 25 июн - ПРАЙМ. Air Astana объявила о возобновлении полётов на Ближний Восток в облёт Ирана, сообщает в среду пресс-служба казахстанской авиакомпании. "Air Astana возобновляет полёты на Ближний Восток с 25 июня... в облёт воздушного пространства Ирана", - говорится в сообщении. В авиакомпаний добавили, что в течение дня будут выполняться рейсы из Астаны и Алма-Аты в Дубай и Доху (Катар) туда и обратно. Сообщается, что также на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай-Алма-Ата. Билеты на рейсы открыты к продаже. В Air Astana попросили пассажиров проверять расписание на сайте авиакомпании. Во вторник авиакомпания объявила, что планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня при условии официального объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем.
https://1prime.ru/20250624/air-france-858860696.html
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бизнес, ближний восток, астана, иран, air astana
Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Астана, ИРАН, Air Astana
08:13 25.06.2025
 
Air Astana объявила о возобновлении полетов на Ближний Восток

Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток в облет Ирана

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© flickr.com / sly06
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АСТАНА, 25 июн - ПРАЙМ. Air Astana объявила о возобновлении полётов на Ближний Восток в облёт Ирана, сообщает в среду пресс-служба казахстанской авиакомпании.
"Air Astana возобновляет полёты на Ближний Восток с 25 июня... в облёт воздушного пространства Ирана", - говорится в сообщении.
В авиакомпаний добавили, что в течение дня будут выполняться рейсы из Астаны и Алма-Аты в Дубай и Доху (Катар) туда и обратно. Сообщается, что также на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай-Алма-Ата. Билеты на рейсы открыты к продаже. В Air Astana попросили пассажиров проверять расписание на сайте авиакомпании.
Во вторник авиакомпания объявила, что планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня при условии официального объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Air France возобновит полеты в ОАЭ и Саудовскую Аравию со среды
Вчера, 17:58
 
БизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКАстанаИРАНAir Astana
 
 
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