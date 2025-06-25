Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/anohin-858868814.html
Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий
Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий - 25.06.2025, ПРАЙМ
Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T06:56+0300
2025-06-25T06:56+0300
россия
экономика
бизнес
оэз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858868814.jpg?1750823789
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей, ведутся переговоры еще с пятью организациями, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей. Реализация инвестпроектов сейчас находится на разной стадии: от предпроектных и проектных работ до осуществления выпуска готовой продукции с параллельным расширением производства", - рассказал губернатор. По его словам, Смоленская область, имеющая приграничное географическое положение, сильно зависит от торговли и сотрудничества с соседними странами. "Санкционное давление, закрытие границ повлекли поиск новых рынков сбыта и перестроение логистических цепочек, это накладывает дополнительные расходы на производственные предприятия", - отметил Анохин. Он рассказал, что планировавшийся изначально при создании ОЭЗ перечень потенциальных резидентов претерпел радикальные изменения: реализация большей части инвестиционных проектов по производственной и логистической деятельности в "Стабне", имевших иностранное участие, стала невозможной. С другой стороны, по его словам, уход с российского рынка ряда зарубежных компаний открыл новое окно возможностей для отечественного и, в частности, для регионального бизнеса. "Только в настоящий момент управляющей компанией "Стабны" ведутся переговоры с пятью организациями о локализации производств на территории ОЭЗ. Кроме того, к 2028 году планируется привлечь еще не менее 10 резидентов", - подчеркнул Анохин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, оэз
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, ОЭЗ
06:56 25.06.2025
 
Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий

Губернатор Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей, ведутся переговоры еще с пятью организациями, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей. Реализация инвестпроектов сейчас находится на разной стадии: от предпроектных и проектных работ до осуществления выпуска готовой продукции с параллельным расширением производства", - рассказал губернатор.
По его словам, Смоленская область, имеющая приграничное географическое положение, сильно зависит от торговли и сотрудничества с соседними странами.
"Санкционное давление, закрытие границ повлекли поиск новых рынков сбыта и перестроение логистических цепочек, это накладывает дополнительные расходы на производственные предприятия", - отметил Анохин.
Он рассказал, что планировавшийся изначально при создании ОЭЗ перечень потенциальных резидентов претерпел радикальные изменения: реализация большей части инвестиционных проектов по производственной и логистической деятельности в "Стабне", имевших иностранное участие, стала невозможной. С другой стороны, по его словам, уход с российского рынка ряда зарубежных компаний открыл новое окно возможностей для отечественного и, в частности, для регионального бизнеса.
"Только в настоящий момент управляющей компанией "Стабны" ведутся переговоры с пятью организациями о локализации производств на территории ОЭЗ. Кроме того, к 2028 году планируется привлечь еще не менее 10 резидентов", - подчеркнул Анохин.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесОЭЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала