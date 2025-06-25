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Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий

Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий - 25.06.2025, ПРАЙМ

Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T06:56+0300

2025-06-25T06:56+0300

2025-06-25T06:56+0300

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оэз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей, ведутся переговоры еще с пятью организациями, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей. Реализация инвестпроектов сейчас находится на разной стадии: от предпроектных и проектных работ до осуществления выпуска готовой продукции с параллельным расширением производства", - рассказал губернатор. По его словам, Смоленская область, имеющая приграничное географическое положение, сильно зависит от торговли и сотрудничества с соседними странами. "Санкционное давление, закрытие границ повлекли поиск новых рынков сбыта и перестроение логистических цепочек, это накладывает дополнительные расходы на производственные предприятия", - отметил Анохин. Он рассказал, что планировавшийся изначально при создании ОЭЗ перечень потенциальных резидентов претерпел радикальные изменения: реализация большей части инвестиционных проектов по производственной и логистической деятельности в "Стабне", имевших иностранное участие, стала невозможной. С другой стороны, по его словам, уход с российского рынка ряда зарубежных компаний открыл новое окно возможностей для отечественного и, в частности, для регионального бизнеса. "Только в настоящий момент управляющей компанией "Стабны" ведутся переговоры с пятью организациями о локализации производств на территории ОЭЗ. Кроме того, к 2028 году планируется привлечь еще не менее 10 резидентов", - подчеркнул Анохин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, оэз