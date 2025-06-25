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В России разработают программу льготной аренды для молодежи

В России разработают программу льготной аренды для молодежи - 25.06.2025, ПРАЙМ

В России разработают программу льготной аренды для молодежи

В России разрабатывается программа по льготной аренде для молодежи, рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:30+0300

2025-06-25T13:30+0300

2025-06-25T13:30+0300

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сочи

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агентство стратегических инициатив

дом.рф

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СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. В России разрабатывается программа по льготной аренде для молодежи, рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно на форуме недвижимости "Движение". Он привел результаты опроса, проведенного АСИ среди молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет, согласно которым аренду жилья считают для себя возможной 35% респондентов. По словам Вайно, АСИ разрабатывает программу льготной аренды совместно с "Дом.РФ", Ростехом и коллегами из Татарстана. Вначале она будет доступна для молодых работников в ключевых отраслях - промышленность, стройка, энергетика, сельское хозяйство. "Когда ты занят в этой отрасли, то для тебя доступна льготная программа по субсидированию аренды", - рассказал он. Разработка данного механизма еще идет, к концу года планируется ее завершить, отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ. Вайно добавил, что если не проработать финансовые меры для молодежи для получения доступного жилья, то ни о каком народосбережении не может быть и речи. Он подчеркнул, что сегодня молодые люди заинтересованы в том, чтобы съехать от родителей "хотя бы не в коробку для холодильника".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, сочи, татарстан, агентство стратегических инициатив, дом.рф