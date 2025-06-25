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В России разработают программу льготной аренды для молодежи
В России разработают программу льготной аренды для молодежи - 25.06.2025, ПРАЙМ
В России разработают программу льготной аренды для молодежи
В России разрабатывается программа по льготной аренде для молодежи, рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:30+0300
2025-06-25T13:30+0300
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СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. В России разрабатывается программа по льготной аренде для молодежи, рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно на форуме недвижимости "Движение". Он привел результаты опроса, проведенного АСИ среди молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет, согласно которым аренду жилья считают для себя возможной 35% респондентов. По словам Вайно, АСИ разрабатывает программу льготной аренды совместно с "Дом.РФ", Ростехом и коллегами из Татарстана. Вначале она будет доступна для молодых работников в ключевых отраслях - промышленность, стройка, энергетика, сельское хозяйство. "Когда ты занят в этой отрасли, то для тебя доступна льготная программа по субсидированию аренды", - рассказал он. Разработка данного механизма еще идет, к концу года планируется ее завершить, отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ. Вайно добавил, что если не проработать финансовые меры для молодежи для получения доступного жилья, то ни о каком народосбережении не может быть и речи. Он подчеркнул, что сегодня молодые люди заинтересованы в том, чтобы съехать от родителей "хотя бы не в коробку для холодильника".
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недвижимость, бизнес, россия, сочи, татарстан, агентство стратегических инициатив, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, ТАТАРСТАН, Агентство стратегических инициатив, Дом.РФ
В России разработают программу льготной аренды для молодежи
АСИ: в России разрабатывается программа льготной аренды для молодежи
СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. В России разрабатывается программа по льготной аренде для молодежи, рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно на форуме недвижимости "Движение".
Он привел результаты опроса, проведенного АСИ среди молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет, согласно которым аренду жилья считают для себя возможной 35% респондентов.
По словам Вайно, АСИ разрабатывает программу льготной аренды совместно с "Дом.РФ", Ростехом и коллегами из Татарстана. Вначале она будет доступна для молодых работников в ключевых отраслях - промышленность, стройка, энергетика, сельское хозяйство.
"Когда ты занят в этой отрасли, то для тебя доступна льготная программа по субсидированию аренды", - рассказал он.
Разработка данного механизма еще идет, к концу года планируется ее завершить, отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ.
Вайно добавил, что если не проработать финансовые меры для молодежи для получения доступного жилья, то ни о каком народосбережении не может быть и речи.
Он подчеркнул, что сегодня молодые люди заинтересованы в том, чтобы съехать от родителей "хотя бы не в коробку для холодильника".
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