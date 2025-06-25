Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработают программу льготной аренды для молодежи - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/asi-858889570.html
В России разработают программу льготной аренды для молодежи
В России разработают программу льготной аренды для молодежи - 25.06.2025, ПРАЙМ
В России разработают программу льготной аренды для молодежи
В России разрабатывается программа по льготной аренде для молодежи, рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:30+0300
2025-06-25T13:30+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
сочи
татарстан
агентство стратегических инициатив
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76210/66/762106637_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_dd7cf17a051b401b928031aa8ef11a04.jpg
СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. В России разрабатывается программа по льготной аренде для молодежи, рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно на форуме недвижимости "Движение". Он привел результаты опроса, проведенного АСИ среди молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет, согласно которым аренду жилья считают для себя возможной 35% респондентов. По словам Вайно, АСИ разрабатывает программу льготной аренды совместно с "Дом.РФ", Ростехом и коллегами из Татарстана. Вначале она будет доступна для молодых работников в ключевых отраслях - промышленность, стройка, энергетика, сельское хозяйство. "Когда ты занят в этой отрасли, то для тебя доступна льготная программа по субсидированию аренды", - рассказал он. Разработка данного механизма еще идет, к концу года планируется ее завершить, отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ. Вайно добавил, что если не проработать финансовые меры для молодежи для получения доступного жилья, то ни о каком народосбережении не может быть и речи. Он подчеркнул, что сегодня молодые люди заинтересованы в том, чтобы съехать от родителей "хотя бы не в коробку для холодильника".
https://1prime.ru/20250524/arenda-857883908.html
сочи
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76210/66/762106637_122:0:1878:1317_1920x0_80_0_0_b9b5e9768853a87ba7c95cc3ea9400fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, сочи, татарстан, агентство стратегических инициатив, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, ТАТАРСТАН, Агентство стратегических инициатив, Дом.РФ
13:30 25.06.2025
 
В России разработают программу льготной аренды для молодежи

АСИ: в России разрабатывается программа льготной аренды для молодежи

© fotolia.com / Dmitriy Melnikov%Недвижимость и деньги
%Недвижимость и деньги - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / Dmitriy Melnikov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. В России разрабатывается программа по льготной аренде для молодежи, рассказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно на форуме недвижимости "Движение".
Он привел результаты опроса, проведенного АСИ среди молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет, согласно которым аренду жилья считают для себя возможной 35% респондентов.
По словам Вайно, АСИ разрабатывает программу льготной аренды совместно с "Дом.РФ", Ростехом и коллегами из Татарстана. Вначале она будет доступна для молодых работников в ключевых отраслях - промышленность, стройка, энергетика, сельское хозяйство.
"Когда ты занят в этой отрасли, то для тебя доступна льготная программа по субсидированию аренды", - рассказал он.
Разработка данного механизма еще идет, к концу года планируется ее завершить, отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ.
Вайно добавил, что если не проработать финансовые меры для молодежи для получения доступного жилья, то ни о каком народосбережении не может быть и речи.
Он подчеркнул, что сегодня молодые люди заинтересованы в том, чтобы съехать от родителей "хотя бы не в коробку для холодильника".
%Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
Названы лучшие города России для покупки комнаты под сдачу в аренду
24 мая, 08:40
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесРОССИЯСОЧИТАТАРСТАНАгентство стратегических инициативДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала