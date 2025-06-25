https://1prime.ru/20250625/atr--858870088.html
Фондовые индексы АТР растут вслед за положительной динамикой Уолл-стрит
Фондовые индексы АТР растут вслед за положительной динамикой Уолл-стрит - 25.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут вслед за положительной динамикой Уолл-стрит
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,28%, до 3 430,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2 033,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 24 393 пунктов, ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в 24 442 пункта, максимального значения за три месяца. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 3 102,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,11%, до 8 564,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,23%, до 38 880,5 пункта. Инвесторы в Азии принимают во внимание "зеленое" закрытие торгов вторника на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 1,43%. Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 1,19% и 1,11% соответственно. Аналитики продолжают оценивать ситуацию на рынках на фоне снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке. "Геополитические риски уменьшились, но на данном этапе прекращение огня не выглядит прочным. Перемирие (между Израилем и Ираном - ред.) дало рисковым активам повод вновь вырасти в цене, хотя и несколько осторожно", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик KCM Trade в Сиднее Тим Уотерер (Tim Waterer). Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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рынок, торги, иран, сша, израиль, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
Фондовые индексы АТР растут вслед за положительной динамикой Уолл-стрит
Биржи АТР растут вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,28%, до 3 430,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2 033,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 24 393 пунктов, ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в 24 442 пункта, максимального значения за три месяца. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 3 102,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,11%, до 8 564,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,23%, до 38 880,5 пункта.
Инвесторы в Азии принимают во внимание "зеленое" закрытие торгов вторника на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 1,43%. Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 1,19% и 1,11% соответственно.
Аналитики продолжают оценивать ситуацию на рынках на фоне снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке. "Геополитические риски уменьшились, но на данном этапе прекращение огня не выглядит прочным. Перемирие (между Израилем и Ираном - ред.) дало рисковым активам повод вновь вырасти в цене, хотя и несколько осторожно", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик KCM Trade в Сиднее Тим Уотерер (Tim Waterer).
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Фондовые индексы АТР во вторник выросли в пределах 3% на ослаблении рисков