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Фондовые индексы АТР растут вслед за положительной динамикой Уолл-стрит

Фондовые индексы АТР растут вслед за положительной динамикой Уолл-стрит - 25.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут вслед за положительной динамикой Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T08:09+0300

2025-06-25T08:09+0300

2025-06-25T08:09+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно поднимаются вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,28%, до 3 430,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2 033,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 24 393 пунктов, ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в 24 442 пункта, максимального значения за три месяца. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 3 102,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,11%, до 8 564,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,23%, до 38 880,5 пункта. Инвесторы в Азии принимают во внимание "зеленое" закрытие торгов вторника на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 1,43%. Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 1,19% и 1,11% соответственно. Аналитики продолжают оценивать ситуацию на рынках на фоне снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке. "Геополитические риски уменьшились, но на данном этапе прекращение огня не выглядит прочным. Перемирие (между Израилем и Ираном - ред.) дало рисковым активам повод вновь вырасти в цене, хотя и несколько осторожно", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик KCM Trade в Сиднее Тим Уотерер (Tim Waterer). Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, иран, сша, израиль, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite