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Фондовые индексы АТР закрылись ростом вслед за ралли на Уолл-стрит
Фондовые индексы АТР закрылись ростом вслед за ралли на Уолл-стрит - 25.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись ростом вслед за ралли на Уолл-стрит
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись увеличением вслед за ралли на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:34+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись увеличением вслед за ралли на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,04%, до 3 455,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,41%, до 2 051,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,23%, до 24 474,67 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,15%, до 3 108,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, до 8 559,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,39%, до 38 942,07 пункта. Поддержала склонность трейдеров Азии к риску динамика из США. Во вторник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,43%. Рост фондовых рынков связан с перемирием Ирана и Израиля. Инвесторы опасались, что эскалация могла затронуть экспорт иранской нефти и судоходство в Ормузском проливе, однако этого не произошло. На этом фоне Hang Seng в ходе торгов поднялся до самого высокого уровня с 20 марта, KOSPI - с сентября 2021 года. Трейдеры оценили и внутреннюю макростатистику. Так, месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии в мае снизился до 2,1% с уровня апреля в 2,4%, прогноз составлял 2,3%.
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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, азия, kospi, shenzhen composite, hang seng index, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nasdaq Composite
Фондовые индексы АТР закрылись ростом вслед за ралли на Уолл-стрит
Биржи АТР закрылись ростом вслед за ралли на Уолл-стрит
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись увеличением вслед за ралли на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,04%, до 3 455,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,41%, до 2 051,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,23%, до 24 474,67 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,15%, до 3 108,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, до 8 559,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,39%, до 38 942,07 пункта.
Поддержала склонность трейдеров Азии к риску динамика из США. Во вторник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,43%.
Рост фондовых рынков связан с перемирием Ирана и Израиля. Инвесторы опасались, что эскалация могла затронуть экспорт иранской нефти и судоходство в Ормузском проливе, однако этого не произошло.
На этом фоне Hang Seng в ходе торгов поднялся до самого высокого уровня с 20 марта, KOSPI - с сентября 2021 года.
Трейдеры оценили и внутреннюю макростатистику. Так, месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии в мае снизился до 2,1% с уровня апреля в 2,4%, прогноз составлял 2,3%.
Фондовые индексы АТР растут вслед за положительной динамикой Уолл-стрит