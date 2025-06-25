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Глава Минобороны Белоусов прибыл с рабочим визитом в Китай - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Глава Минобороны Белоусов прибыл с рабочим визитом в Китай
Глава Минобороны Белоусов прибыл с рабочим визитом в Китай - 25.06.2025, ПРАЙМ
Глава Минобороны Белоусов прибыл с рабочим визитом в Китай
Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:39+0300
2025-06-25T09:39+0300
общество
китай
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ЦИНДАО (Китай), 25 июн – ПРАЙМ. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает министерство обороны РФ. "В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества в области обороны в рамках организации", - сообщило Минобороны. По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран ШОС, генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС. "Также на полях совещания министр обороны РФ проведёт ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС", - информирует Минобороны России.
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общество , китай, рф, андрей белоусов, шос
Общество , КИТАЙ, РФ, Андрей Белоусов, ШОС
09:39 25.06.2025
 
Глава Минобороны Белоусов прибыл с рабочим визитом в Китай

Белоусов проведет в КНР двусторонние встречи с министрами обороны стран ШОС

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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ЦИНДАО (Китай), 25 июн – ПРАЙМ. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает министерство обороны РФ.
"В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества в области обороны в рамках организации", - сообщило Минобороны.
По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран ШОС, генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС.
"Также на полях совещания министр обороны РФ проведёт ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС", - информирует Минобороны России.
Министерство иностранных дел Китая. - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
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ОбществоКИТАЙРФАндрей БелоусовШОС
 
 
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