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Глава Минобороны Белоусов прибыл с рабочим визитом в Китай

Глава Минобороны Белоусов прибыл с рабочим визитом в Китай - 25.06.2025, ПРАЙМ

Глава Минобороны Белоусов прибыл с рабочим визитом в Китай

Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T09:39+0300

2025-06-25T09:39+0300

2025-06-25T09:39+0300

общество

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ЦИНДАО (Китай), 25 июн – ПРАЙМ. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает министерство обороны РФ. "В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества в области обороны в рамках организации", - сообщило Минобороны. По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран ШОС, генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС. "Также на полях совещания министр обороны РФ проведёт ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС", - информирует Минобороны России.

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общество , китай, рф, андрей белоусов, шос